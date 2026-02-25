Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado a 18 anos de prisãoFernando Frazão/Agência Brasil
Parlamentares pedem revisão de inquéritos policiais relatados na gestão de Rivaldo Barbosa
Ex-chefe da Polícia Civil do Rio foi condenado a 18 anos no caso Marielle Franco
Governo do estado terá que comprovar segurança de prédio antigo do IML com urgência
Local abriga vasto acervo histórico, com documentos que incluem registros da época da ditadura militar
Estado do Rio tem 11 casos de Mpox confirmados em 2026, afirma secretaria
Principais sintomas do vírus são erupções na pele e febre
Homem que matou desafeto para se livrar de dívida é condenado a 22 anos de prisão
Comparsa que conduziu veículo usado no crime em Vargem Grande recebeu pena de 20 anos
Rio tem dia com sol, mas chuva deve voltar a cair; veja a previsão do tempo
Fim de semana do carioca promete ser de tempo instável
Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe no Noroeste Fluminense
Vítima e detida demonstraram transtornos de saúde mental, afirmou delegado
