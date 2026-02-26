A tarifa do metrô será mantida em R$ 7,90Érica Martin/Arquivo/Agência O Dia
"Manter a tarifa do metrô em R$ 7,90, mesmo diante das restrições orçamentárias, é uma decisão que coloca o interesse do passageiro em primeiro lugar e demonstra nosso compromisso com uma política tarifária responsável e sensível à realidade da população. Estamos falando de um serviço essencial para milhares de pessoas que dependem do transporte público. É um investimento do Estado para proteger o bolso do cidadão e assegurar mais dignidade no deslocamento diário", destacou Cláudio Castro.
Os usuários que estão cadastrados no programa do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e têm direito à Tarifa Social vão seguir pagando apenas R$ 5, já que o desconto, que vence em 11 de abril, será renovado. A economia é de cerca de R$ 127 no mês, considerando 22 viagens (ida e volta) no período.
Apesar das restrições orçamentárias para o ano de 2026, a Setram estuda a viabilidade de uma tarifa com menor impacto para os demais usuários do metrô.
"A manutenção da tarifa é resultado de um esforço técnico e financeiro da Setram para equilibrar as contas sem repassar custos ao usuário. Sabemos que qualquer aumento afeta diretamente o orçamento das famílias. Vamos seguir trabalhando para buscar alternativas que reduzam impactos e assegurem equilíbrio entre sustentabilidade do sistema e justiça social", concluiu a secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.
Em vigor desde 2023, a Tarifa Social é destinada a quem tem entre 5 e 64 anos, ganho mensal até R$3.205,20 (conforme determinação judicial), além de possuir um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito.
