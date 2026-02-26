A tarifa do metrô será mantida em R$ 7,90 - Érica Martin/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 26/02/2026 08:01 | Atualizado 26/02/2026 09:06

Rio - O reajuste da tarifa do metrô, que passaria de R$ 7,90 para R$ 8,20 a partir de 12 de abril, foi suspenso. A decisão foi anunciada, na noite desta quarta-feira (25), pelo governador Cláudio Castro. Ainda assim, o valor cobrado segue sendo o mais alto do país.

O investimento para manter o valor será de R$ 37 milhões, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram).



"Manter a tarifa do metrô em R$ 7,90, mesmo diante das restrições orçamentárias, é uma decisão que coloca o interesse do passageiro em primeiro lugar e demonstra nosso compromisso com uma política tarifária responsável e sensível à realidade da população. Estamos falando de um serviço essencial para milhares de pessoas que dependem do transporte público. É um investimento do Estado para proteger o bolso do cidadão e assegurar mais dignidade no deslocamento diário", destacou Cláudio Castro.

A decisão do aumento havia sido homologada pela Agetransp, em sessão regulatória na terça-feira (24), conforme prevê o contrato de concessão. A medida chegou a gerar revolta entre os passageiros.

A última mudança ocorreu em abril de 2025, quando a passagem passou de R$ 7,50 para R$ 7,90. A tarifa é quase três vezes maior que de outros lugares do Brasil.

Para efeito de comparação, a passagem do metrô em Belo Horizonte custa R$ 5,80. Em Brasília, o valor é de R$ 5,50. Já em São Paulo, maior sistema metroviário do país, a tarifa é de R$ 5,40.

Bilhete Único



Os usuários que estão cadastrados no programa do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e têm direito à Tarifa Social vão seguir pagando apenas R$ 5, já que o desconto, que vence em 11 de abril, será renovado. A economia é de cerca de R$ 127 no mês, considerando 22 viagens (ida e volta) no período.



Apesar das restrições orçamentárias para o ano de 2026, a Setram estuda a viabilidade de uma tarifa com menor impacto para os demais usuários do metrô.



"A manutenção da tarifa é resultado de um esforço técnico e financeiro da Setram para equilibrar as contas sem repassar custos ao usuário. Sabemos que qualquer aumento afeta diretamente o orçamento das famílias. Vamos seguir trabalhando para buscar alternativas que reduzam impactos e assegurem equilíbrio entre sustentabilidade do sistema e justiça social", concluiu a secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.



Em vigor desde 2023, a Tarifa Social é destinada a quem tem entre 5 e 64 anos, ganho mensal até R$3.205,20 (conforme determinação judicial), além de possuir um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito.

Procurado, o MetrôRio reforçou que as informações que foram repassadas pelo governo do estado.