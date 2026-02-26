Barricadas foram incendiadas no Complexo da Maré em meio a operação da PM - Reprodução

Publicado 26/02/2026 06:54

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação contra o tráfico de drogas e roubos de cargas e veículos no Complexo da Maré, na Zona Norte. Moradores da região relataram intenso tiroteio e barricadas em chamas logo nas primeiras horas do dia.

Segundo a corporação, quatro homens ficaram feridos em confronto com os agentes. Eles chegaram a ser levados ao Hospital Federal de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiram. Outros dois acabaram detidos.

A operação contou com cerca de 10 veículos blindados e 200 agentes - de unidades como Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e 22º BPM (Maré) -, que estiveram nas comunidades do Conjunto Esperança, Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau, Baixa do Sapateiro e Salsa e Merengue.

Ao todo, as equipes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, rádios transmissores, uma granada, carregadores, munições e 20 Kg de cocaína. A estimativa é de um prejuízo de R$ 247 mil para o tráfico local. Sete motocicletas e 29 carros roubados ainda foram recuperados na ação.

Estruturas identificadas

Durante as buscas pela Maré, as equipes encontraram diferentes estruturas ligadas a traficantes. Na Vila dos Pinheiros, havia um ponto de desmanche de veículos, um espaço para refino de drogas e uma estufa com cultivo de maconha.

Na mesma localidade, a esquipes identificaram uma espécie de "central de golpes", de onde estelionatários faziam ligações para vítimas tratando de inexistentes compras e movimentações com cartões de crédito.

Já no Timbau, os policiais chegaram a um imóvel com características de área gourmet. A suspeita é de que o local servia como ponto de reunião de criminosos.

No andar de cima, uma academia clandestina, com aparelhos de ginástica de última geração, estaria à disposição dos criminosos. Ninguém foi encontrado no espaço.

Escolas e clínicas fechadas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 33 escolas suspenderam as aulas devido a operação.

Enquanto três unidades de Atenção Primária à Saúde da região interromperam o funcionamento e avaliam a possibilidade de reabertura nas próximas horas. Uma outra unidade fechou por completo para a segurança dos profissionais e pacientes.

