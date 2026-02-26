Cinco alvos foram presos e uma pessoa acabou detida em flagrante durante operaçãoDivulgação / PCERJ
De acordo com as investigações, parte dos integrantes não tinha passagens pela polícia nem anotações criminais. Eles viviam fora de comunidades dominadas pelo tráfico e mantinham uma rotina aparentemente regular, o que dificultava a identificação.
Ainda de acordo com a corporação, as equipes mapearam movimentações suspeitas, como o uso de criptoativos, empresas de fachada e contas bancárias usadas para ocultar a origem do dinheiro. O rastreamento permitiu identificar os responsáveis pela administração de bens que ajudavam a dar aparência de legalidade aos recursos obtidos com o tráfico.
Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação contra um núcleo da facção Terceiro Comando Puro (TCP) voltado ao tráfico interestadual de drogas e armas.— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2026
O líder do grupo coordenava as ações de dentro do Complexo da Maré. Ele fazia a ligação entre fornecedores no Rio e distribuidores em outros estados, utilizando uma estrutura comercial para transportar fuzis do tipo AR-10 e grandes cargas de drogas, além de recrutar novos integrantes para a cadeia logística.
O esquema adotava estratégias para driblar a fiscalização, como comunicação criptografada e veículos adaptados com compartimentos ocultos para esconder armas e entorpecentes. Na parte financeira, utilizava principalmente transferências via Pix, depósitos fracionados em contas de pessoas físicas e jurídicas, empresas de fachada e agiotagem.
A "Operação Fim da Rota" da Delegacia de Combate aos Crimes Organizados e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e de policiais civis de Minas Gerais e Espírito Santo, que cumprem simultaneamente mandados de prisão e de busca e apreensão.
