Cinco alvos foram presos e uma pessoa acabou detida em flagrante durante operação - Divulgação / PCERJ

Cinco alvos foram presos e uma pessoa acabou detida em flagrante durante operaçãoDivulgação / PCERJ

Publicado 26/02/2026 08:06

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação contra um núcleo da facção Terceiro Comando Puro (TCP) voltado ao tráfico interestadual de drogas e armas, principalmente fuzis. A ação cumpre seis mandados de prisão e 41 de busca e apreensão na capital fluminense, em São Gonçalo, Campo dos Goytacazes e também nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Até o momento, cinco alvos foram presos e uma pessoa acabou detida em flagrante.

fotogaleria



De acordo com as investigações, parte dos integrantes não tinha passagens pela polícia nem anotações criminais. Eles viviam fora de comunidades dominadas pelo tráfico e mantinham uma rotina aparentemente regular, o que dificultava a identificação.



Ainda de acordo com a corporação, as equipes mapearam movimentações suspeitas, como o uso de criptoativos, empresas de fachada e contas bancárias usadas para ocultar a origem do dinheiro. O rastreamento permitiu identificar os responsáveis pela administração de bens que ajudavam a dar aparência de legalidade aos recursos obtidos com o tráfico. De acordo com as investigações, parte dos integrantes não tinha passagens pela polícia nem anotações criminais. Eles viviam fora de comunidades dominadas pelo tráfico e mantinham uma rotina aparentemente regular, o que dificultava a identificação.Ainda de acordo com a corporação, as equipes mapearam movimentações suspeitas, como o uso de criptoativos, empresas de fachada e contas bancárias usadas para ocultar a origem do dinheiro. O rastreamento permitiu identificar os responsáveis pela administração de bens que ajudavam a dar aparência de legalidade aos recursos obtidos com o tráfico.