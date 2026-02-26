Novo equipamento público ocupará área de 18 mil metros quadrados em Rio das Pedras - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Rio - Tiveram início, nesta quarta-feira (25), as obras de construção da Vila Olímpica de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Com investimento de R$ 28,9 milhões, o equipamento ocupará uma área de 18 mil metros quadrados.

O projeto tem previsão de conclusão em 18 meses e será executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

De acordo com a prefeitura, o complexo foi projetado para atender diferentes modalidades e faixas etárias. Entre os principais equipamentos previstos estão campo de futebol society, com dimensões de 50 metros por 30 metros, pista de atletismo de 250 metros no entorno, com raia de 100 metros, e arquibancadas para o público durante treinos e competições.

A obra inclui, ainda, quadra poliesportiva e ginásio poliesportivo, com arquibancadas e vestiários feminino, masculino e adaptado para pessoas com deficiência. Um dos destaques será o parque aquático, com piscina semiolímpica de 25 metros, piscina infantil e vestiários feminino, masculino e PCD.

Além das modalidades tradicionais, o projeto contempla pista de skate, Academia da Terceira Idade (ATI) e parque infantil. O complexo contará também com prédio de apoio com setor administrativo, departamento médico e cinco salas de atividades, com 72 metros quadrados cada.

"(...) Trata-se de uma grande área de lazer qualificada com foco no esporte para a população usufruir. Além disso, tem a questão do alto-rendimento. Podemos descobrir vários atletas espalhados pela cidade, que muitas vezes não conseguem ter um lugar para treinar", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que participou do lançamento da obra.