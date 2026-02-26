Apreensão foi feita por agentes da Decradi - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 26/02/2026 12:30

Rio - Dois adolescentes foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (26), em operação contra uma quadrilha que incitava crimes de extrema violência pela internet. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para quebra de sigilo telemático, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram mensagens com intenção de praticar ataques. Em uma das conversas, um dos investigados demonstrou admiração pelo autor do ataque a uma escola no município de Suzano, em São Paulo, em 2019, e mencionou a possibilidade de realizar disparos em uma igreja.

Outro alvo apresentava discurso de ódio com conteúdo extremista, inclusive com referências ao nazismo e incitação à violência contra crianças, adolescentes e animais. Também foram encontradas mensagens com incentivo ao suicídio e à automutilação de terceiros.

Ainda de acordo com a corporação, o grupo discutia planejamento de atentado, com menção ao uso de arma de fogo em ambiente escolar. As conversas também incluíam compartilhamento de conteúdos que descreviam etapas para execução de ataques, como reconhecimento de locais e instruções para fabricação de armas caseiras.

A apuração ainda identificou conteúdos de exaltação a ideologias extremistas e discursos discriminatórios, e indícios de crimes cibernéticos, com uso de ferramentas para obtenção ilegal de dados pessoais e ameaças a terceiros.

Além do Rio de Janeiro, a ação ocorre nos estados de Minas Gerais, Amazonas, São Paulo, Ceará, Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraíba.

A "Operação Server Out 2" é uma ação conjunta da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).