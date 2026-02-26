Apreensão foi feita por agentes da DecradiRenan Areias / Arquivo O Dia
Adolescentes são apreendidos em operação contra grupo que incitava crimes de violência na internet
Quadrilha discutia planejamento de atentado e compartilhava conteúdo extremista e discursos discriminatórios
Plataforma eConsig amplia acesso ao crédito justo e fortalece a gestão de consignados no setor público
Solução da Serasa Experian atende mais de 500 órgãos públicos e consolida modelo baseado em segurança, transparência e educação financeira para servidores
Queda de árvore no Boulevard 28 de Setembro deixa moradores de Vila Isabel sem luz
Comlurb foi acionada para o trabalho de poda
Operação Rastreio devolve 1.000 celulares recuperados após roubos e furtos
Usuários relatam trauma após assaltos e destacam importância de fazer o boletim de ocorrência
Foragido com três mandados por homicídio é baleado após troca de tiros com a PM em São Gonçalo
Renato Costa Silva, conhecido como 'RX' ou 'Renatinho', apontado como integrante do Comando Vermelho, estava com uma pistola e portava drogas no bairro Trindade
Polícia interdita asilo clandestino na Zona Oeste
Responsável pelo local será investigada por exercício irregular atividade
