Homens presos após confrontos com policiais da DRF e da DRFAReprodução

Publicado 26/02/2026 15:16

Rio – Um suspeito morreu e outros cinco suspeitos foram presos em uma ação da Polícia Civil, na região de Manguariba, em Paciência, na Zona Oeste, na manhã desta quinta-feira (26). Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) foram à localidade, por volta das 7h, para evitar que um confronto previamente marcado entre facções colocasse a população local em risco.

De acordo com a corporação, os policiais foram atacados a tiros por bandidos e houve tiroteio. O confronto se estendeu para uma área de mata próxima, para onde os criminosos fugiram.

Com o fim dos disparos, as equipes realizaram buscas e localizaram dois homens armados e feridos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas Rian Felipe da Silva não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde de Mattheus dos Santos Simões.

Os policiais conseguiram deter ainda outros quatro integrantes da mesma quadrilha, alguns usando vestimentas camufladas. Eles foram identificados como Carlos Vitor da Conceição; Rodrigo Caetano Perpétuo, conhecido como Lobinho; Thiago de Souza Pimenta dos Santos, o PQD; e Giovane Pedro Lima. As equipes levaram os presos à Cidade da Polícia. Nenhum policial ficou ferido no confronto

Dentre o material apreendido com o grupo, estão cinco fuzis, dois veículos, sete aparelhos celulares, um rádio transmissor e munições - ainda em contabilização. As investigações seguem para identificação de outros envolvidos no confronto programado entre os criminosos.