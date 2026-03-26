Crime aconteceu dentro de uma barbearia no bairro Vila HeliópolisReprodução / Redes Sociais

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Rio - Dois milicianos foram condenados pelo duplo homicídio cometido em uma barbearia no bairro Santa Maria, em Belford Roxo, em junho de 2025. Rafael Weslei Curi Delfino, o 'Macalé', foi sentenciado a 34 anos de prisão, enquanto Paulo Cesar dos Santos Junior, o 'Piu', recebeu uma pena de 32 anos.
Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), o crime foi motivado por disputas de poder e controle entre grupos milicianos que atuam na Baixada Fluminense. De acordo com a acusação, as vítimas foram surpreendidas pelos criminosos, que chegaram ao local atirando diversas vezes, sem qualquer chance de defesa.