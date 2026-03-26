Marlon Jefferson Santiago da Silva deixa esposa e filha de 9 anos - Reprodução / Redes Sociais

Marlon Jefferson Santiago da Silva deixa esposa e filha de 9 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/03/2026 15:34

Rio - O mecânico Marlon Jefferson Santiago da Silva foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (25), enquanto trabalhava em sua própria oficina, na Avenida Boa Viagem, bairro Jardim Alzira, em Queimados, na Baixada Fluminense. O crime teria sido motivado por uma discussão.

De acordo com testemunhas, o criminoso sacou a arma e efetuou os disparos contra Marlon, fugindo logo em seguida. O mecânico deixa mulher e uma filha de apenas 9 anos. O autor dos disparos não foi localizado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso.