Publicado 27/03/2026 00:00

Pesquisa da AtlasIntel indica Farmácia Popular, Desenrola e IR como principais acertos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Resta saber se a percepção positiva dessas medidas se converterá em vantagem eleitoral.

O alerta do chefe da Organização das Nações Unidas de que a guerra no Oriente Médio saiu do controle reforça a gravidade da escalada. A avaliação indica perda de coordenação diplomática e amplia a incerteza sobre os desdobramentos do conflito.