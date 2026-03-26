Alimentos continham larvas e mosquitos - Divulgação

Alimentos continham larvas e mosquitos Divulgação

Publicado 26/03/2026 19:54

Rio - Uma operação realizada nesta quinta-feira (26) pelo Procon-RJ e pela Secretaria de Defesa do Consumidor resultou no descarte de mais de 14 kg de alimentos estragados na Cadeg, tradicional mercado alimentício em Benfica, na Zona Norte. No local, foram encontradas azeitonas com larvas e mosquitos, além de produtos sem qualquer identificação de validade.

Segundo o Procon, em oito boxes da Cadeg, os peixes estavam expostos sem nenhuma barreira de proteção, permitindo que os clientes tocassem diretamente nos pescados, uma prática proibida que aumenta o risco de contaminação por bactérias.

"Estamos falando de saúde e segurança. Alimento não pode oferecer risco ao consumidor", alertou o secretário Gutemberg Fonseca. A orientação para quem vai às compras nos próximos dias é observar rigorosamente a conservação dos produtos e a limpeza das bancadas, já que este é um período de alta procura por peixes devido à Semana Santa.