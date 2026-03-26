Cartaz pedindo informações sobre o acusado de atropelar intencionalmente Thayssa CerqueiraReprodução/Disque Denúncia
Disque Denúncia pede informações sobre acusado de atropelar mulher intencionalmente
João Carlos da Silva Neto já havia tido encontros casuais com a vítima e não se conformava com recusas, segundo investigações
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