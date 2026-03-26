Cartaz pedindo informações sobre o acusado de atropelar intencionalmente Thayssa Cerqueira - Reprodução/Disque Denúncia

Cartaz pedindo informações sobre o acusado de atropelar intencionalmente Thayssa CerqueiraReprodução/Disque Denúncia

Publicado 26/03/2026 18:49

Rio - O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (26), um cartaz pedindo informações que levem à localização de João Carlos da Silva Neto, de 23 anos, acusado de atropelar intencionalmente Thayssa Fernanda da Silva Cerqueira , também de 23, na madrugada de segunda-feira (23), em Campo Grande, na Zona Oeste. Familiares da vítima afirmam que eles já tiveram encontros casuais.

Thayssa Fernanda está internada no Hospital Municipal Pedro II Reprodução / Redes sociais

De acordo com investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, o homem, conhecido como Netinho, queria um relacionamento sério com Thayssa e, como não se conformava com as recusas dela, a perseguia e ameaçava. O atropelamento ocorreu quando a jovem seguia para casa na garupa de uma motocicleta após sair de uma festa.

João Carlos chegou a descer do carro depois do impacto, a observou e foi embora em seguida, sem prestar socorro, pela Rua Irajuba. Policiais da Deam/CG encontraram posteriormente o veículo, que consta como produto de roubo e tem placa adulterada.

Em atendimento a uma solicitação da delegacia, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu contra João Carlos da Silva Neto um mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio.

Mãe de um menino de apenas 2 anos, Thayssa foi levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, onde permanece internada em estado grave. Ela apresenta quadro de traumatismo craniano, com fratura no crânio esquerdo e um coágulo.