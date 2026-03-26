Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripe - Érica Martin / Agência O Dia

Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripeÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/03/2026 15:48

Rio – Terá início neste sábado (28) o Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe em todo o território nacional. No Rio, a campanha foi antecipada para esta terça-feira (24) e já disponibilizou o imunizante nas nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação e em todos os centros municipais de saúde.

Os demais 91 municípios do estado devem receber 488 mil doses da vacina até o fim da semana, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Ela protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B.

Neste primeiro momento, a prioridade é de crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes e puérperas, idosos, profissionais da saúde, educação e segurança, pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte e correios.

Confira o planejamento em alguns pontos dos estado do Rio



Região dos Lagos



Em Rio das Ostras, a ação de vacinação acontecerá das 8h às 17h do sábado, nas unidades de Cantagalo, Rocha Leão, Mar do Norte, Cidade Praiana, Recanto, Dona Edimeia, Âncora, Nova Cidade e a UBS Jardim Mariléa. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão do SUS e a caderneta de vacinação.



Baixada Fluminense



Em Guapimirim, as doses estarão disponíveis em todas as unidades de saúde e centros pediátricos da região, além do Drive-thru na Cotia (para quem prefere ser atendido sem sair do veículo).

Já em Nova Iguaçu, a vacina poderá ser tomada em todas as 61 unidades das 8h às 13h, exceto a Policlínica do Shopping Nova Iguaçu e o Centro de Saúde Vasco Barcelos. Na policlínica, o horário é de 8h às 20h. E no centro, das 8h às 16h.

Região Metropolitana

Em Niterói, a dose será ofertada em todas as Policlínicas de Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de Família das 08h às 17h.



As crianças devem levar o cartão de vacinação, os idosos e adultos, a identidade, e as gestantes precisarão apresentar a autodeclaração de gestação.

Região Serrana

Em Nova Friburgo, a mobilização será das 9h às 15h nos centros de saúde de Suspiro (Ecocard), Tunney Kassuga (Olaria), Waldir Costa (Conselheiro), Cordeira e São Geraldo.



E em Teresópolis, a vacinação será das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde e no shopping da cidade, das 10h às 21h.