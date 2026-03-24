Cariocas receberam a vacina contra a gripe no centro de Botafogo, na Zona Sul, nesta terça-feira (24) - Érica Martin / Agência O Dia

Cariocas receberam a vacina contra a gripe no centro de Botafogo, na Zona Sul, nesta terça-feira (24)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 09:38

Rio – Começou nesta terça-feira (24) a campanha de vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade na cidade do Rio. O imunizante está disponível nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação e em todos os centros municipais de saúde. A campanha vai até dia 30 de maio.

A vacinação é feita em dose única anual. Já as crianças menores de 9 anos que serão vacinadas pela primeira vez devem receber duas doses, com intervalo de 30 dias.

"Sem dúvida nenhuma, é a doença que mais preocupa o sistema de saúde. Por isso, a recomendação é que todas as pessoas com mais de seis meses de idade tomem a vacina. Ela é produzida pelo Instituto Butantan, protege contra H1N1, H3N2 e contra a influenza B, e está atualizada para as cepas que estão circulando no Brasil nesse momento. Não deixe para tomar mais tarde, porque ela tem muita qualidade, com alto grau de proteção e salva muitas vidas”, destacou Daniel Soranz, secretário de Saúde, que acompanhou o lançamento da ação, no Super Centro de Botafogo.

A aposentada Ieda Ciríaco, de 77 anos, contou ao DIA que aproveitou a oportunidade para receber a última dose contra a Covid-19: "Tomei a vacina da gripe e da Covid, foi tudo muito tranquilo."

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Agente comunitária de saúde, Eneida Aires, 62, reconheceu a importância da campanha: “Não estava cheio, por isso aproveitei para me vacinar, meu marido também veio hoje. Meus filhos não moram por aqui, mas também vão! É muito importante para combater as doenças”, afirmou.



Confira os postos de vacinação:

Os Super Centros de Vacinação estão localizados em Botafogo, na Zona Sul, em Campo Grande (ParkShoppingCampoGrande), na Zona Oeste, e em Del Castilho (Shopping Nova América), na Zona Norte.

A unidade de Botafogo funciona na Rua General Severiano, 91, de domingo a domingo, das 8h às 22h. O ParkShopping, por sua vez, fica na Estrada do Monteiro, 1200, e abre todos os dias de 10h às 22h e, aos domingos, de 12h às 22h.

Já o do shopping Nova América, na Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, no 2º andar, abre de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h.

Para saber qual clínica ou centro é o mais próximo da própria residência, basta acessar o site oficial da Prefeitura ( OndeSerAtendido ). É necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Além disso, a recomendação é que a população atualize todas as doses que estivem em atraso.

A influenza, ou gripe, é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, com alto potencial de transmissão e distribuição global. Ela ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente em períodos mais frios e secos. É possível contraí-la várias vezes ao longo da vida, e a transmissão mais comum é pelo contato direto entre as pessoas, ao falar, espirrar e tossir. No ano passado, a cidade do Rio teve 1.036 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados por influenza, e 144 pessoas morreram.

O imunizante é seguro, inclusive para pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos, e pode ser administrado junto a outras vacinas do calendário. As únicas contraindicações são para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave em dose anterior.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo