Jéssica Silva, a 'Mulher-Gato', tentou estrangular vítima com elástico - Divulgação / PCERJ

Jéssica Silva, a 'Mulher-Gato', tentou estrangular vítima com elásticoDivulgação / PCERJ

Publicado 24/03/2026 20:43

Rio - Uma mulher foi presa, nesta terça-feira (24), uma mulher envolvida em uma tentativa de latrocínio. Jéssica da Silva Dias Batalha, conhecida como “Mulher-Gato”, ou “Catwoman”, foi localizada por agentes da Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP) na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada em cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, ela participou, junto com um comparsa, de um assalto. Na ação, Jéssica chegou a estrangular a vítima com um objeto elástico.

Praticante de artes marciais, a vítima reagiu e policiais militares logo chegaram no local, motivos pelos quais o crime não foi consumado.

Além da ocasião, Jéssica também possui anotações criminais por maus-tratos a animais, contra gatos, e abandono de incapaz. Ela foi levada à delegacia e, posteriormente, será encaminhada ao sistema prisional.