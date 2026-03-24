Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em Ipanema - Divulgação / PCERJ

Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em IpanemaDivulgação / PCERJ

Publicado 24/03/2026 21:40

Além do dispositivo, ela continua não podendo sair do Brasil e seu passaporte segue retido. A audiência de instrução aconteceu na 37ª Vara Criminal do Rio. Na sessão, foram ouvidos os depoimentos de sete testemunhas, sendo cinco de acusação e duas de defesa, e o de Agostina.

Após o Ministério Público apresentar os argumentos finais, a Justiça autorizou a entrada de um assistente de acusação no processo. Ele terá cinco dias para apresentar suas alegações. A defesa de Agostina tentou revogar as medidas cautelares, mas o juíz disse que vai se manifestar apenas após as alegações finais do assistente de acusação.

Segundo as investigações da 11ª DP (Rocinha), Paez estava com duas amigas em um bar, na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, no dia 14 de janeiro, quando discordou dos valores da conta e chamou, de maneira ofensiva e depreciativa, um funcionário do estabelecimento de "negro".

Mesmo ao ser advertida pela vítima de que a conduta configurava crime no Brasil, ela dirigiu-se ao caixa do bar e o chamou de "mono" ("macaco", em espanhol), além de fazer gestos simulando o animal.