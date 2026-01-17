Turista também reproduziu sons do animal para ofender gerenteDivulgação / PCERJ

Rio - Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido por policiais civis neste sábado (17), após dirigir ofensas racistas a um funcionário de um bar, em Ipanema, na Zona Sul. Ela também passará a usar tornozeleira eletrônica.
Segundo a Polícia Civil, a vítima compareceu a delegacia na última quarta-feira (14), e relatou que uma turista argentina teria apontado o dedo e o chamado de “negro” de forma discriminatória.

De acordo com relatos, a mulher se envolveu em uma discussão com o gerente do bar, por conta de um suposto erro no pagamento da conta. Em razão disso, o homem foi verificar as imagens de câmeras de segurança e solicitou que ela permanecesse no estabelecimento.

Neste momento, a advogada iniciou xingamentos preconceituosos e a vítima passou a gravar a situação. As imagens mostram a mulher imitando gestos de macaco e reproduzindo sons do animal.
Ainda de acordo com a corporação, os policiais da 11ª DP (Rocinha) identificaram a criminosa e, no decorrer da investigação, a unidade representou pela retenção do passaporte e pelo monitoramento eletrônico da mesma.
Neste sábado (17), a turista compareceu à delegacia para prestar depoimento e foi encaminhada ao sistema prisional para a colocação da tornozeleira eletrônica. A investigação segue em andamento para apurar todos os fatos.