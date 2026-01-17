Turista também reproduziu sons do animal para ofender gerenteDivulgação / PCERJ
Uma advogada argentina teve o passaporte apreendido por policiais civis neste sábado (17), após dirigir ofensas racistas contra um funcionário de um bar, em Ipanema, na Zona Sul. Ela também passará a usar tornozeleira eletrônica. Crédito: Divulgação / PCERJ pic.twitter.com/flqnoRDtt5— Jornal O Dia (@jornalodia) January 17, 2026
De acordo com relatos, a mulher se envolveu em uma discussão com o gerente do bar, por conta de um suposto erro no pagamento da conta. Em razão disso, o homem foi verificar as imagens de câmeras de segurança e solicitou que ela permanecesse no estabelecimento.
Neste momento, a advogada iniciou xingamentos preconceituosos e a vítima passou a gravar a situação. As imagens mostram a mulher imitando gestos de macaco e reproduzindo sons do animal.
