Suspeito ficou com as mãos feridas por vizinhos revoltados com o estupro - Reprodução/WhaysApp

Suspeito ficou com as mãos feridas por vizinhos revoltados com o estuproReprodução/WhaysApp

Publicado 24/03/2026 21:37

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (24), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos na Comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul. Policiais do 19º BPM (Copacabana), acionados para a ocorrência, chegaram a tempo de impedir que ele fosse linchado por moradores da localidade, onde também reside e trabalha com entrega de gás.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana na noite desta segunda (23), com muitos ferimentos. Após prestar acolhimento e atendimento médico especializado, a equipe acionou os agentes, que a levaram ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo delito. Ela está sendo acompanhada por uma equipe da Patrulha Maria da Penha que atua no 19º BPM.

Já o homem chegou a sofrer ferimentos nas duas mãos devido ao ataque dos vizinhos e precisou de atendimento no Hospital Miguel Couto, na Gávea, antes de ser encaminhado à 12ªDP (Copacabana), onde o caso foi registrado.