Mulher trans foi presa em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico da sobrinha de 4 anos - Divulgação / PCERJ

Mulher trans foi presa em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico da sobrinha de 4 anosDivulgação / PCERJ

Publicado 24/03/2026 17:52

Rio - Uma mulher trans foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (23), por armazenar conteúdo pornográfico da própria sobrinha, de 4 anos, e de outras crianças. Ela foi localizada por agentes da 55ª DP (Queimados) em Itaipu, Niterói, na Região Metropolitana.

As investigações iniciaram em novembro do ano passado, quando foram comunicados os crimes de estupro de vulnerável e divulgação de imagens com cena de pornografia de uma mulher contra a própria sobrinha.

Durante a ação para cumprir mandado de busca e apreensão, a mulher não permitiu a entrada dos agentes no imóvel. Os policiais precisaram arrombar a casa e seguiram com o trabalho, onde apreenderam três celulares. Dois, porém, apesar de possuir marcas de uso, já haviam sido restaurados ao modo de fábrica e o conteúdo apagado.

No terceiro aparelho, foram encontradas pastas escondidas com conteúdo pornográfico que envolvia crianças. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de divulgação de pornografia infantil.