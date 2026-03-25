Publicado 25/03/2026 00:00

A autorização para supermercados venderem medicamentos amplia a disputa no varejo e muda a lógica de acesso a itens de saúde no dia a dia. A medida promete conveniência ao consumidor, mas também levanta dúvidas sobre regulação, orientação técnica e os limites entre comércio e cuidado.

O lançamento de mísseis pelo Irã e a acusação de “fake news” contra fala de Donald Trump mostram que a guerra também se trava no plano psicológico. Não basta atacar: é preciso desorientar o adversário, confundir percepções e disputar a narrativa diante do mundo.