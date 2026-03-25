Banco de Alimentos tem capacidade para atender 350 famílias por mês - Érica Martin / Agência O Dia

Banco de Alimentos tem capacidade para atender 350 famílias por mêsÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 25/03/2026 13:03

Rio - O terceiro Banco de Alimentos da cidade do Rio foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (25), no Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na Zona Norte. A nova unidade terá capacidade para atender cerca de 350 famílias por mês.

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Inicialmente, o projeto beneficiará 40 famílias da comunidade do Tuiuti, em São Cristóvão, também na Zona Norte, cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). O espaço também terá a capacidade de distribuir cerca de cinco toneladas de alimentos por mês.

"A gente resolve alguns problemas estruturantes. Você tem menos desperdício de alimentos e a gente atende as pessoas que mais precisam na cidade", afirmou Renato Rodrigues, presidente da Comlurb.

O modelo, inspirado na iniciativa adotada pela Prefeitura de Colônia, foi implementado no Rio de Janeiro em 2024, com a inauguração da primeira unidade no EcoParque do Caju, que hoje beneficia mais de 350 famílias.

"O Banco de Alimentos do Caju foi o primeiro projeto que eu conheci como secretária de assistência social. É uma referência de política pública eficiente, inclusiva, e com olhar para a manutenção do meio ambiente, além de contribuir para a rede de proteção social", comentou Martha Rocha, secretária municipal de Assistência Social.

Em 2025, a segunda unidade foi instalada na Cidade de Deus, atendendo aproximadamente o mesmo número de famílias. Segundo o presidente da Comlurb, a expectativa é expandir o programa e uma quarta unidade deve ser lançada no segundo semestre deste ano, ainda sem local definido.

Os Bancos de Alimentos são estruturas voltadas ao combate das perdas e do desperdício. Entre as principais atividades estão a captação, recepção, seleção e distribuição de alimentos provenientes de diferentes fontes.

Os itens podem estar fora dos padrões de comercialização, mas próprios para consumo, sem restrições sanitárias e com valor nutricional preservado, ou dentro dos padrões, oriundos de doações de programas, campanhas e eventos. Os alimentos arrecadados são destinados a instituições parceiras cadastradas e a famílias em vulnerabilidade social.

Reportagem de Rodrigo Bresani, com supervisão de Fred Vidal