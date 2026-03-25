A interdição foi realizada por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) - Divulgação

A interdição foi realizada por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) Divulgação

Publicado 25/03/2026 20:05

Rio - Um asilo que funcionava de forma clandestina foi interditado nesta quarta-feira (25) por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. A fiscalização do local foi feita junto com a Vigilância Sanitária, que encontraram medicamentos armazenados de forma irregular e a alimentação oferecida aos internos era considerada precária.

Segundo a Polícia Civil, o local não possuía qualquer autorização legal para funcionar como instituição de longa permanência. No momento da ação, seis idosos estavam no local. Apesar das instalações inadequadas e da higiene precária, os idosos não apresentavam sinais visíveis de maus-tratos físicos.

Os responsáveis pelo estabelecimento não foram encontrados, mas já foram identificados pela Polícia Civil.