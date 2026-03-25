A interdição foi realizada por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) Divulgação
Polícia interdita asilo clandestino em condições precárias na Zona Oeste
Seis idosos, que não apresentavam sinais de maus-tratos, foram resgatados durante a operação no bairro de Paciência
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