Homem voltou a perseguir a vítima nesta terça-feira (24) e foi detido Reprodução / Redes Sociais
Jovem perseguida em shopping relata descaso de seguranças do local
Vítima diz que foi ridicularizada ao informar o caso; administração do centro comercial alega ter prestado suporte
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Governador em exercício, Ricardo Couto fala sobre eleição para próximo mandato-tampão: ‘Cautela’
Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador assumiu depois que Cláudio Castro renunciou
Dona de fábrica de salgados em Realengo é presa por usar produtos vencidos
A detida utilizava carne e frango estragados em recheios
Na Zona Oeste, 25 gatos são resgatados de apartamento insalubre
Animais viviam em meio a fezes, urina e lixo em imóvel em Realengo; prefeitura acionou assistência social e saúde para atender o morador idoso e debilitado
Homem que perseguia e ameaçava jovem em shopping na Zona Norte é preso
Agressor, que tem 27 anotações criminais, voltou ao ambiente de trabalho da vítima e foi preso em flagrante
Confronto entre policiais e criminosos termina com cinco presos, em São Gonçalo
Grande quantidade de drogas, uma pistola e rádios transmissores foram apreendidos
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