Homem voltou a perseguir a vítima nesta terça-feira (24) e foi detido - Reprodução / Redes Sociais

Homem voltou a perseguir a vítima nesta terça-feira (24) e foi detido Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/03/2026 18:52

Rio - A jovem que foi assediada por um idoso desde março, relatou que não recebeu suporte do shopping onde trabalha, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, e que chegou a ser alvo de deboche por parte dos seguranças do estabelecimento.

"O shopping não me deu nenhum suporte. Teve segurança debochando, banalizando a situação", desabafou a jovem. Segundo ela, em meio a uma crise de choro e muito nervosismo, o único acolhimento veio de uma funcionária da equipe de segurança. "Ela me levou para o banheiro, ficamos lá e ela me acolheu", relembra.

A denúncia de descaso feita por ela é oposta ao posicionamento oficial do centro comercial. Por meio de nota, o estabelecimento informou apenas que "acolheu a vítima e que está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".

O agressor tem 27 anotações criminais, vinha monitorando a rotina da funcionária e enviando cartas com teor sexual desde o início de março. Mesmo após o registro da ocorrência na segunda-feira (23), ele retornou ao shopping no dia seguinte para intimidá-la, quando foi detido em flagrante.

Apesar da prisão, a sensação de insegurança permanece. "Ele só está esperando a audiência de custódia. Ainda não é o fim. Ainda não tem nada determinado, infelizmente", concluiu a jovem, que agora aguarda a decisão da Justiça para saber se ele continuará preso - o agressor já chegou a ser solto cinco vezes durante suas passagens na prisão.