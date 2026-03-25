A operação foi feita por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) - Divulgação

A operação foi feita por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon)Divulgação

Publicado 25/03/2026 17:31

Rio - Uma mulher responsável por uma fábrica de salgados e pastéis em Realengo, na Zona Oeste, foi presa em flagrante, na terça-feira (24) após uma fiscalização encontrar toneladas de alimentos estragados no local. A mulher foi detida por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), que constataram que o estabelecimento utilizava recheios com validade expirada ou sem qualquer identificação de procedência.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais flagraram carnes, frangos e outros insumos básicos para a produção de salgados totalmente fora do prazo de validade. Todo o material impróprio para o consumo foi pesado e descartado.

A mulher acompanhou a operação e foi levada para a delegacia, onde foi autuada por crimes contra as relações de consumo.