O segundo adolescente envolvido no assalto ao taxista foi apreendido em Guadalupe - Reprodução/WhatsApp

O segundo adolescente envolvido no assalto ao taxista foi apreendido em GuadalupeReprodução/WhatsApp

Publicado 25/03/2026 21:43 | Atualizado 25/03/2026 21:50

Rio – Policiais da 29ª DP (Madureira) e da 39ª DP (Pavuna) apreenderam, nesta quarta-feira (25), o segundo adolescente envolvido no assalto a um taxista, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na segunda (23). O roubo viralizou nas redes por ter sido filmado por uma câmera instalada no veículo da vítima: “Vai perder na moral. Tem dia de ganhar e de perder”, afirma um deles, na gravação. Os dois envolvidos são irmãos.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, o adolescente de 16 anos estava na Travessa São Jorge, na comunidade Mata Quatro, em Guadalupe, também na Zona Norte, quando notou a aproximação dos agentes e tentou fugir, mas foi alcançado. Ele ainda tentou se desfazer de um celular, o arremessando longe, mas as equipes conseguiram recuperar o aparelho, que pertence ao taxista assaltado.

Diante da repercussão do caso, o adolescente, a fim de dificultar seu reconhecimento, pintou cabelos e sobrancelhas de preto. Contra ele foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital.

O irmão dele, de 14 anos, foi preso na terça (24). Policiais da 29ª DP e da 28ª DP (Praça Seca) o localizaram escondido no telhado de um imóvel na comunidade da Quiririm, na Praça Seca, Zona Sudoeste. Uma réplica de arma de fogo utilizada no assalto foi apreendida com o menor.

Durante o crime, como registrado em vídeo, os irmãos exigem que a vítima desbloqueie o seu celular para que possam realizar transferências via Pix. Um deles ainda chega a perguntar se o condutor possui algum outro item de valor no porta-malas. Em seguida, ambos deixam o veículo e fogem andando normalmente.

Nas redes sociais, o pai dos adolescentes informou ao comissário da Polícia Civil, Ricardo Sá, que sempre pediu para que os filhos deixassem o crime: "Pedi milhares de vezes, todo mundo sabe que sou trabalhador (...) Já não estava aguentando mais".