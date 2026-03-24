Bandido armado assaltou motorista durante corrida na Zona Norte - Reprodução

Bandido armado assaltou motorista durante corrida na Zona NorteReprodução

Publicado 24/03/2026 11:13 | Atualizado 25/03/2026 06:41

Rio – Câmeras de segurança instaladas em um carro registraram o momento em que dois adolescentes, que estavam no banco de trás, assaltam um taxista na região de Bento Ribeiro, na Zona Norte. Nas imagens, um dos passageiros saca uma arma e ordena que a vítima desbloqueie o celular.

Ainda na ação, os bandidos pegam o aparelho e removem a senha com o objetivo de realizar transferências via Pix. Durante a abordagem, um deles chega a perguntar se o condutor possui algum outro item de valor no porta-mala.

De forma calma, o motorista obedece os criminosos e ressalta ser trabalhador, momento em que o jovem que está armado responde: "Vai perder na moral. Tem dia de ganhar e de perder. Não gosto de fazer isso não, meu bagulho é traficar, ficar quietinho vendendo droga".

Em seguida, os dois deixam o veículo e fogem andando normalmente. Eles não levam o carro e liberam a vítima. As imagens passaram a circular na internet nesta terça (24) e mostram que o caso aconteceu nesta segunda-feira (23), na parte da tarde, por volta de 13h.

Nas redes sociais, o pai dos dois adolescentes, que são irmãos, informou ao comissário da Polícia Civil Ricardo Sá, que sempre pediu para que os filhos deixassem o crime. "Pedi milhares de vezes, todo mundo sabe que sou trabalhador (...) Já não estava aguentando mais".



Ainda nesta terça, um dos adolescentes, de 14 anos, foi detido. De acordo com a Polícia Civil, agentes da 29ª DP (Madureira) e da 28ª DP (Praça Seca) conseguiram localizá-lo escondido no telhado de um imóvel na comunidade da Quiririm, na Praça Seca, Zona Sudoeste. Durante a abordagem, uma réplica arma de fogo utilizada na ação acabou apreendida.

As investigações apontam que o suspeito é envolvido em outros roubos a taxistas na região de Madureira, Vila Valqueire e áreas próximas. As diligências seguem para localizar o segundo envolvido no caso.



