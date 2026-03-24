Bandido armado assaltou motorista durante corrida na Zona NorteReprodução
'Tem dia de ganhar e de perder', diz bandido a taxista durante assalto na Zona Norte
Criminosos que participaram do roubo são irmãos
ExpoRio Turismo 2026 vai começar amanhã!
Evento, que está na 5ª edição, reunirá até domingo, no Lagoon, os 92 municípios do estado, com shows, gastronomia e artesanato. Inscrição gratuita
X do Nuno
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