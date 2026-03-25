Evento, que está na 5ª edição, reunirá até domingo, no Lagoon, os 92 municípios do estado, com shows, gastronomia e artesanato. Inscrição gratuita
No espaço dos municípios, cada cidade apresenta seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento - Divulgação
No espaço dos municípios, cada cidade apresenta seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento Divulgação
Rio d Janeiro - A ExpoRio Turismo 2026 começa nesta quinta-feira (26), a partir das 14h, no Lagoon, na Zona Sul do Rio, reunindo os 92 municípios do estado em uma programação que valoriza a diversidade turística, cultural e gastronômica fluminense. O evento, que está na sua 5ª edição, segue até domingo (29), com inscriçao gratuita.
Considerada uma das maiores vitrines do turismo do estado, a edição deste ano contará com mais de 100 expositores, das 12 regiões turísticas do estado uma programação que inclui debates, apresentações culturais, gastronomia, artesanato e shows musicais.
O espaço dos municípios é um dos destaques da feira, com cada cidade apresentando seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico regional.
Além da área de exposição, a programação inclui plenárias e painéis com especialistas, gestores públicos e representantes do setor, discutindo temas estratégicos para o desenvolvimento do turismo no estado. Na quinta-feira (26), a programação de debates inclui o encontro com prefeitos sobre as perspectivas do turismo no interior fluminense, além de painéis sobre experiências locais e turismo náutico, com mediação do deputado estadual e ex-secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.
Na sexta-feira (27), os temas abordam desde a construção de marca no turismo até o crescimento do enoturismo, passando pelas vivências do turismo rural e a valorização do artesanato fluminense. Já no sábado (28), os debates giram em torno do papel dos eventos como estratégia de desenvolvimento, do turismo em comunidades e da força da gastronomia como vetor de identidade e geração de renda. O secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, destaca a importância do evento para consolidar o turismo como uma das principais atividades econômicas do Rio de Janeiro.
"A Expo RioTurismo mostra, na prática, a força do nosso estado. É um espaço onde os municípios ganham visibilidade, geram oportunidades e apresentam o que têm de melhor. Esse trabalho é resultado de uma construção feita ao longo dos últimos anos, com muito investimento e parceria em todas as regiões do estado, iniciada na gestão do então secretário Gustavo Tutuca, que estruturou esse modelo de integração com os municípios e deixou um legado importante para o turismo fluminense" diz o secretário.
Entre os destaques da programação artística estão os shows de Benzadeus e Vitor Kley (dia 26), Toni Garrido (dia 27), Diogo Nogueira (dia 28) e Mumuzinho (dia 29).
SERVIÇO Evento: ExpoRio Turismo 2026 Data: 26 a 29 de março de 2026 Local: Lagoa – Rio de Janeiro (RJ) Entrada: Gratuita Inscrições:www.exporioturismo.com.br Programação de shows: • 26/03 – Benzadeus (18h30) e Vitor Kley (20h) • 27/03 – Toni Garrido (20h) • 28/03 – Diogo Nogueira (20h) • 29/03 – Mumuzinho (19h)
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