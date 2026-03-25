No espaço dos municípios, cada cidade apresenta seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento - Divulgação

No espaço dos municípios, cada cidade apresenta seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento Divulgação

Publicado 25/03/2026 00:12

Rio d Janeiro - A ExpoRio Turismo 2026 começa nesta quinta-feira (26), a partir das 14h, no Lagoon, na Zona Sul do Rio, reunindo os 92 municípios do estado em uma programação que valoriza a diversidade turística, cultural e gastronômica fluminense. O evento, que está na sua 5ª edição, segue até domingo (29), com inscriçao gratuita.

Considerada uma das maiores vitrines do turismo do estado, a edição deste ano contará com mais de 100 expositores, das 12 regiões turísticas do estado uma programação que inclui debates, apresentações culturais, gastronomia, artesanato e shows musicais.

O espaço dos municípios é um dos destaques da feira, com cada cidade apresentando seus atrativos, produtos e experiências. A proposta é aproximar o público dos destinos do interior e fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico regional.

Além da área de exposição, a programação inclui plenárias e painéis com especialistas, gestores públicos e representantes do setor, discutindo temas estratégicos para o desenvolvimento do turismo no estado.

Na quinta-feira (26), a programação de debates inclui o encontro com prefeitos sobre as perspectivas do turismo no interior fluminense, além de painéis sobre experiências locais e turismo náutico, com mediação do deputado estadual e ex-secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

Na sexta-feira (27), os temas abordam desde a construção de marca no turismo até o crescimento do enoturismo, passando pelas vivências do turismo rural e a valorização do artesanato fluminense.

Já no sábado (28), os debates giram em torno do papel dos eventos como estratégia de desenvolvimento, do turismo em comunidades e da força da gastronomia como vetor de identidade e geração de renda.

O secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, destaca a importância do evento para consolidar o turismo como uma das principais atividades econômicas do Rio de Janeiro.

Deputado Gustavo Tutuca, na abertura da ExpoRio, em Angra, e demais autoridades Divulgação/PMAR

"A Expo RioTurismo mostra, na prática, a força do nosso estado. É um espaço onde os municípios ganham visibilidade, geram oportunidades e apresentam o que têm de melhor. Esse trabalho é resultado de uma construção feita ao longo dos últimos anos, com muito investimento e parceria em todas as regiões do estado, iniciada na gestão do então secretário Gustavo Tutuca, que estruturou esse modelo de integração com os municípios e deixou um legado importante para o turismo fluminense" diz o secretário.

Entre os destaques da programação artística estão os shows de Benzadeus e Vitor Kley (dia 26), Toni Garrido (dia 27), Diogo Nogueira (dia 28) e Mumuzinho (dia 29).



SERVIÇO

Evento: ExpoRio Turismo 2026

Data: 26 a 29 de março de 2026

Local: Lagoa – Rio de Janeiro (RJ)

Entrada: Gratuita

Inscrições: www.exporioturismo.com.br

Programação de shows:

• 26/03 – Benzadeus (18h30) e Vitor Kley (20h)

• 27/03 – Toni Garrido (20h)

• 28/03 – Diogo Nogueira (20h)

• 29/03 – Mumuzinho (19h)









: ExpoRio Turismo 202626 a 29 de março de 2026Lagoa – Rio de Janeiro (RJ)GratuitaProgramação de shows:• 26/03 – Benzadeus (18h30) e Vitor Kley (20h)• 27/03 – Toni Garrido (20h)• 28/03 – Diogo Nogueira (20h)• 29/03 – Mumuzinho (19h)