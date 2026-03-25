Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, é uma das crianças desaparecidas no Estado; ela sumiu em 2023, em Belford Roxo - Divulgação / FIA

Luynara Elias Teixeira, de 10 anos, é uma das crianças desaparecidas no Estado; ela sumiu em 2023, em Belford RoxoDivulgação / FIA

Publicado 25/03/2026 13:03



Rio – Começou nesta quarta-feira (25) a campanha da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) “Ação Perfil Solidário”, que busca incentivar a população a trocar a foto de perfil pela de uma criança desaparecida na própria rede social, por uma semana. As imagens podem ser encontradas no site divulgado pela FIA

A iniciativa, que faz parte do programa SOS Crianças Desaparecidas e da Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança Desaparecida, entre os dias 25 e 31 de março, tem o objetivo de ampliar a circulação dessas fotos e aumentar as chances de localização.



“A ação é um chamado à empatia e à responsabilidade coletiva. Precisamos do envolvimento da sociedade para dar visibilidade a essas crianças e adolescentes. Cada adesão representa uma chance a mais de reencontro e reafirma o compromisso de todos com a proteção da infância”, afirma Taciane Bezerra, presidente da FIA.



Segundo a fundação, muitas ocorrências de desaparecimento são solucionadas a partir da divulgação de imagens e informações.



“Cada compartilhamento pode ser decisivo. É uma ação simples, mas com potencial real de transformar histórias”, ressalta Luiz Henrique Oliveira, gerente do SOS Crianças Desaparecidas.