Marcondes Horácio da Silva foi localizado por PMs no campus da UFRJDivulgação/PM
PM prende suspeito de fazer gestos semelhantes a masturbação para mulher na Cidade Universitária
Abordado por policiais, ele alegou que estava urinando no local
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Agressor, que tem 27 anotações criminais, voltou ao ambiente de trabalho da vítima e foi preso em flagrante
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