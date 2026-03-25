Marcondes Horácio da Silva foi localizado por PMs no campus da UFRJ - Divulgação/PM

Marcondes Horácio da Silva foi localizado por PMs no campus da UFRJDivulgação/PM

Publicado 25/03/2026 19:27 | Atualizado 25/03/2026 19:27

Rio – Um homem foi preso, nesta quarta-feira (25), por fazer gestos obscenos para uma mulher trans na Cidade Universitária, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Policiais do 17º BPM (Ilha) realizavam patrulhamento nas imediações do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), quando foram chamados pela vítima.

Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que viu Marcondes Horácio da Silva, de 43 anos, fazendo gestos compatíveis com masturbação em uma área de mata, próxima ao alojamento estudantil. Diante da cena, ela registrou o ato em vídeo e o mostrou aos agentes.

Durante as buscas, a equipe localizou o homem, com ajuda da vítima, que o reconheceu. Ele alegou que estava apenas urinando no local. Os policiais constataram que as roupas do suspeito eram iguais às do homem que aparece nas imagens - que deixaram perceptíveis também os gestos sexuais.

Os agentes encaminharam Marcondes à sede da 37ª DP (Ilha do Governador), onde o homem foi enquadrado por ato obsceno - cuja pena vai de três meses a um ano de reclusão - e permaneceu preso.

A reportagem fez contato com a UFRJ, para apurar, por exemplo, se Marcondes possui relação com a instituição, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.