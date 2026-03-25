Ação da prefeitura resgatou 25 gatos de um apartamento insalubre em Realengo, na Zona OesteDivulgação

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Agentes da prefeitura do Rio de Janeiro resgataram, nesta quarta-feira (25), 25 gatos que viviam em um apartamento em condições insalubres no bairro de Realengo, na Zona Oeste. No local, havia acúmulo de sujeira, fezes, urina e presença de insetos.

Segundo o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais, o cenário encontrado era crítico. “É uma situação muito triste. Esse senhor precisa ser acolhido. Os animais serão levados para o abrigo público da Fazenda Modelo (em Guaratiba, Zona Oeste), onde serão tratados, castrados, microchipados e colocados para adoção”, disse.

A ação ocorreu após denúncias de vizinhos, incomodados com o forte odor vindo do imóvel. “Tinha moscas e fezes até dentro da panela de arroz”, relatou Luiz.

Além do resgate dos animais, a equipe acionou os serviços de assistência social e de saúde  para acompanhar o morador, um idoso debilitado e que apresenta comportamento de acúmulo. “Ele é acumulador e se recusa a deixar o apartamento para morar em um abrigo. Mas precisa ser tratado, porque está visivelmente com a saúde comprometida”, afirmou.

De acordo com a secretária de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, o resgate foi dificultado pelas condições do ambiente. “Os agentes se depararam com um ambiente muito insalubre. Os felinos já são difíceis de resgatar, porque são muito ágeis. Mas nesta ação a dificuldade foi ainda maior em função da insalubridade do ambiente. Esse senhor não pode continuar vivendo neste apartamento”, disse.
Participaram da operação agentes e veterinários da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, além de profissionais da Clínica da Família e da Assistência Social.
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