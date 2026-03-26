Publicado 26/03/2026 00:00

Pesquisa Atlas/Bloomberg indica Flávio Bolsonaro com 47,6% e Luiz Inácio Lula da Silva com 46,6% em eventual segundo turno. O dado sugere transferência relevante de votos de Jair Bolsonaro e indica avanço de Flávio na ocupação de novos espaços eleitorais.

Em meio ao aumento das tensões globais, a entrega do primeiro jato supersônico produzido pela Embraer sinaliza a crescente importância da indústria de defesa. O movimento reflete um cenário em que tecnologia e capacidade militar voltam ao centro das estratégias nacionais.