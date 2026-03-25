Homem foi detido por policias da 27ª DP (Vicente de Carvalho) no ambiente de trabalho da vítima - Reprodução / Redes Sociais

Homem foi detido por policias da 27ª DP (Vicente de Carvalho) no ambiente de trabalho da vítima Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/03/2026 15:38 | Atualizado 26/03/2026 15:50





O caso ganhou repercussão após um desabafo da vítima nas redes sociais, detalhando uma rotina de medo iniciada no início de março. De acordo com reportagem do jornal O Dia,



No sábado (21), ao ser confrontado, o homem chegou a debochar do sofrimento da vítima. A jovem chegou a prestar depoimento e registrou a ocorrência nesta segunda-feira (23). Ao notar o retorno do perseguidor ao shopping nesta terça, ela acionou a polícia e ele foi preso. Rio - O homem acusado de perseguir e aterrorizar uma jovem em seu ambiente de trabalho, em um shopping em Vicente de Carvalho, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (24). O agressor vinha há semanas constrangendo a vítima com investidas indesejadas. Ele foi detido dentro do próprio estabelecimento onde a mulher trabalha, logo após o suspeito tentar intimidá-la mais uma vez.O caso ganhou repercussão após um desabafo da vítima nas redes sociais, detalhando uma rotina de medo iniciada no início de março. De acordo com reportagem do jornal O Dia, a jovem era alvo de cartas com teor sexual e ofensas pesadas. O criminoso não aceitava que ela o recusasse e mantinha uma conduta agressiva perto da jovem.No sábado (21), ao ser confrontado, o homem chegou a debochar do sofrimento da vítima. A jovem chegou a prestar depoimento e registrou a ocorrência nesta segunda-feira (23). Ao notar o retorno do perseguidor ao shopping nesta terça, ela acionou a polícia e ele foi preso.

Por meio de nota, o shopping onde ocorreu o caso informou que "acolheu a vítima e que está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".

O agressor vai responder pelo crime de perseguição majorada (stalking). Segundo a Polícia Civil, ele possui uma extensa ficha criminal, acumulando 27 anotações por diversos delitos.



