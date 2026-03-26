Vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto - Divulgação

Vítima foi socorrida para o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé GarotoDivulgação

Publicado 26/03/2026 14:43

Rio - O policial militar Ricardo Bonfim de Souza foi baleado na madrugada desta quinta-feira (26), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente estava de folga e informações iniciais apontam que ele foi vítima de uma tentativa de assalto.

Uma equipe da Guarda Municipal socorreu o PM e o encaminhou ao Pronto Socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, onde Ricardo segue internado. De acordo com a prefeitura, o ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável. Ainda na tarde de quinta-feira, o agente foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na Zona Norte do Rio.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 1º BPM (Venda da Cruz) esteve na unidade para checar a entrada de um homem baleado e constatou que se tratava de um policial militar de folga.

A pistola, as munições e o veículo do Ricardo foram apresentados na 72ª DP (São Gonçalo), que investiga o caso. A distrital busca pelo responsável pelos disparos e apura as circunstâncias do ataque.