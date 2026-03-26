Caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel)Divulgação/PCERJ
Dois menores são apreendidos em operação para recuperar carga hospitalar roubada
Caminhão foi localizado na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte, após roubo na Avenida Brasil
Dois menores são apreendidos em operação para recuperar carga hospitalar roubada
Caminhão foi localizado na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte, após roubo na Avenida Brasil
Policial militar de folga é baleado em São Gonçalo
Informações iniciais apontam que Ricardo Bonfim de Souza foi vítima de uma tentativa de assalto
Polícia Civil encontra 'bunker' do tráfico em casarão no Centro do Rio
Na ação, três homens foram presos em flagrante e uma grande quantidade de drogas acabou apreendida
Procurado por homicídio é preso na entrada da Cidade Universitária
Segundo suspeito também foi detido
Policial de folga reage a assalto e mata ladrão em Vila Valqueire
Dois homens em uma moto anunciarem o roubo; um deles não resistiu, o segundo conseguiu fugir no veículo
Mulher denuncia agressão após recusar 'cantada' em saída de festa em Rocha Miranda
Segundo relato da vítima, ela esperava um carro de aplicativo quando foi surpreendida pelo suspeito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.