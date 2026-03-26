Caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) - Divulgação/PCERJ

Caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel)Divulgação/PCERJ

Publicado 26/03/2026 14:54

Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) recuperaram uma carga de material hospitalar roubada e apreenderam dois menores nesta quarta-feira (25), na comunidade Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte. A ação integra a segunda fase da Operação Torniquete, que mira crimes relacionados a roubos e furtos de cargas e veículos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista do caminhão foi rendido sob ameaça na Avenida Brasil e, em seguida, levado para o interior da comunidade.

Após um rápido trabalho de investigação, os policiais localizaram o veículo com a carga e apreenderam dois menores suspeitos de participação no crime. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos na ação criminosa.

