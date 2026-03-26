Dupla foi detida durante uma abordagem, na Linha Vermelha - Divulgação / PMERJ

Dupla foi detida durante uma abordagem, na Linha VermelhaDivulgação / PMERJ

Publicado 26/03/2026 11:14

Rio – Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (26), um foragido da Justiça e um segundo suspeito, na Linha Vermelha, altura da Cidade Universitária, na Ilha do Governador, Zona Norte.



De acordo com a PM, a dupla foi detida após uma abordagem. Durante a ação, os militares constataram que um deles tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto e o carro que ocupavam, um Corolla branco, era roubado.



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Os presos e o veículo foram encaminhados à 37ª DP (Ilha do Governador). A corporação não divulgou seus nomes.