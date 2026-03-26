Um dos homens desce da moto e aborda o policial, que reage atirando - Reprodução / TV Globo

Um dos homens desce da moto e aborda o policial, que reage atirando Reprodução / TV Globo

Publicado 26/03/2026 10:45

Rio – Um homem morreu após uma tentativa de assalto a um policial militar de folga, na noite desta quarta-feira (25), em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio.

Segundo a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Rua das Margaridas.

No local, um policial militar relatou ter reagido após dois homens em uma moto anunciarem o roubo. Um deles foi ferido e não resistiu. Com ele, a equipe apreendeu uma réplica de arma de fogo. O segundo criminoso conseguiu fugir no veículo.

Ainda de acordo com a corporação, o Corpo de Bombeiros também foi acionado, e a ocorrência encaminhada à delegacia da área.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. As diligências estão em andamento para localizar e prender o segundo homem envolvido na tentativa de roubo.