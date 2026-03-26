Grande quantidade de drogas foi apreendida na ação - Divulgação

Grande quantidade de drogas foi apreendida na açãoDivulgação

Publicado 26/03/2026 10:13

Rio – Uma mulher foi presa em flagrante com drogas, na madrugada desta quinta-feira (26), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A abordagem aconteceu no bairro Monte Alto.

Além dos entorpecentes, durante revista no interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre .38 com munições.



A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre setores de inteligência do 25ºBPM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Polícia Federal (PF) de Macaé.



De acordo com a PM, a mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Federal de Macaé, onde o caso foi registrado. A quantidade apreendida de drogas, no entanto, ainda é desconhecida.





