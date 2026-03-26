Grande quantidade de drogas foi apreendida na açãoDivulgação
A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre setores de inteligência do 25ºBPM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Polícia Federal (PF) de Macaé.
De acordo com a PM, a mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Federal de Macaé, onde o caso foi registrado. A quantidade apreendida de drogas, no entanto, ainda é desconhecida.
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