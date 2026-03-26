Mulher foi agredida na cabeça e buscou atendimento na UPA - Rede Social

Mulher foi agredida na cabeça e buscou atendimento na UPARede Social

Publicado 26/03/2026 10:41

Rio - Uma mulher, de 23 anos, denuncia ter sido agredida ao recusar uma investida na saída de uma festa em Rocha Miranda, na Zona Norte, na madrugada da última segunda-feira (23). Segundo relato da vítima, ela esperava um carro de aplicativo quando foi surpreendida pelo suspeito.



"Por volta de 1h, eu estava vindo de um evento e desci a rua pra esperar meu veículo chegar. Nisso, esse lixo veio na minha direção me ‘cantando’. Como eu não sei quem é, eu falei: ‘sai de perto de mim’. Nisso, ele começou a gritar e me xingar com palavras de baixo calão", contou.



Em meio às ofensas, a jovem relatou que entrou no carro de aplicativo, mas o homem a retirou de lá e a agrediu na cabeça com muletas. Em seguida, ela pediu ajuda a um mototáxi e foi até a UPA da região.



"Eu empurrei ele e subi numa moto, pedindo para o menino me levar na UPA. Gente, até quando nós, mulheres, vamos viver com medo? Medo de sair de casa e não voltar, medo desses homens ridículos. A todo momento somos atacadas. O mundo de hoje está perdido e tem homens que, infelizmente, não aceitam escutar um não e acham que nós, mulheres, temos o dever de dar confiança pra eles. Hoje eu me encontro com medo, com medo de saber que esse monstro está solto por aí, podendo fazer isso com qualquer outra mulher", acrescentou.

O caso foi registrado na 40ªDP (Honório Gurgel) como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, a vítima prestou depoimento e passou por exame de corpo de delito. A documentação médica já foi juntada aos autos e o caso será encaminhado para o Jecrim.