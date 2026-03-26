Bunker era usado para esconder criminosos e armazenar drogas - Divulgação

Bunker era usado para esconder criminosos e armazenar drogasDivulgação

Publicado 26/03/2026 13:34

Rio - A Polícia Civil localizou, nesta quinta-feira (26), um bunker utilizado pelo tráfico em um casarão no Centro do Rio. O compartimento, protegido por uma porta com cerca de 350 quilos, funcionava como esconderijo de criminosos e depósito de drogas. Na ação, três homens foram presos em flagrante e uma grande quantidade de entorpecentes acabou apreendida.

fotogaleria



A operação ocorreu por meio de agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), que, a partir de trabalho de inteligência, identificaram o imóvel utilizado por traficantes que atuam na região. No local, os policiais encontraram o compartimento instalado em um dos cômodos do casarão.



Com a chegada da equipe, os suspeitos — todos com anotações criminais — foram flagrados com drogas. Eles são apontados como responsáveis pela comercialização na área e vão responder por tráfico e associação para o tráfico.



De acordo com as investigações, os presos têm ligação com o Comando Vermelho e são apontados como comparsas dos líderes do grupo, o Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o "Abelha", e Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português". Ambos foram alvos da A operação ocorreu por meio de agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), que, a partir de trabalho de inteligência, identificaram o imóvel utilizado por traficantes que atuam na região. No local, os policiais encontraram o compartimento instalado em um dos cômodos do casarão.Com a chegada da equipe, os suspeitos — todos com anotações criminais — foram flagrados com drogas. Eles são apontados como responsáveis pela comercialização na área e vão responder por tráfico e associação para o tráfico.De acordo com as investigações, os presos têm ligação com o Comando Vermelho e são apontados como comparsas dos líderes do grupo, o Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o "Abelha", e Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português". Ambos foram alvos da "Operação Colmeia", realizada no último dia 17 de março , na região da Lapa, que resultou na prisão de 17 traficantes.

Casarões usados como ponto de drogas

"Até um tempo atrás, eles instalavam portas de aço como se fossem verdadeiras barricadas e ali dentro eles ficavam à vontade, sem a possibilidade que a polícia ingressasse de forma rápida e sempre com possibilidade de fuga pelos fundos (...) Conforme as ações da polícia vão avançando, eles vão criando pontos de venda de droga itinerantes e vão migrando de um lugar para outro e trocando de casarões em processos constantes", relatou.