Materiais apreendidos na operação contra o tráfico de drogas na Lapa - Reginaldo Pimenta/Ageênci O DIA

Materiais apreendidos na operação contra o tráfico de drogas na LapaReginaldo Pimenta/Ageênci O DIA

Publicado 17/03/2026 10:48 | Atualizado 18/03/2026 10:47





De acordo com o delegado Uriel Alcântara, da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), responsável por coordenar a Rio - Casarões da Lapa, na Região Central, têm sido usados por traficantes como ponto de venda de drogas a mando dos criminosos Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o "Abelha", e Anderson Venâncio Nobre de Souza, o "Piu" ou "Português", lideranças do Comando Vermelho. Segundo investigações, as atividades se estendem também ao entorno da Escadaria Selarón, terceiro ponto turístico mais visitado do Rio, na região entre a Travessa Mosqueira e a Rua Joaquim Silva.De acordo com o delegado Uriel Alcântara, da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), responsável por coordenar a operação desta terça-feira (17) que já prendeu 14 envolvidos, além dos pontos de vendas, os bandidos estão explorando ambulantes da área.

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"A investigação levantou que criminosos estavam extorquindo os camelôs que atuam ali no entorno da escadaria realizando venda voltada para turistas. Aqueles camelôs estão sendo extorquidos, obrigados a pagamentos mensais e semanais para o tráfico de drogas por ordem do Abelha e do Piu", explicou.



Ainda segundo o delegado, os casarões são usados pela facilidade de fuga. "Até um tempo atrás, eles instalavam portas de aço como se fossem verdadeiras barricadas e ali dentro eles ficavam à vontade, sem a possibilidade que a polícia ingressasse de forma rápida e sempre com possibilidade de fuga pelos fundos (...) Conforme as ações da polícia vão avançando, eles vão criando pontos de venda de droga itinerantes e vão migrando de um lugar para outro e trocando de casarões em processos constantes", relatou.



Sobre "Abelha" e "Piu", o delegado contou que ambos se escondem na região do Fallet/Fogueteiro e usam a comunidade como base operacional, onde as drogas são embaladas para venda no varejo.



"A investigação possibilitou as identificações dos gerentes gerais, lideranças e integrantes da estrutura criminosa, que não são vistos pelas ruas diretamente vendendo drogas. Eles utilizavam pessoas na ponta, na função de vapor, utilizam qualquer traficante. O que constatamos em relação aos gerentes gerais é que tínhamos ali 22 criminosos que não possuíam mandados de prisão e nem sequer anotação criminal", acrescentou.



Outra tática usada pelos bandidos era a tortura de dependentes químicos. "Ao longo das investigações tivemos acesso a uma sessão de tortura realizada pelos traficantes da Lapa com um dependente químico. A vítima aparecia amarrada, apanhando por traficantes que atuavam diretamente na venda de drogas", reforçou Uriel.



De acordo com o Tenente Coronel Xavier, subsecretário de inteligência, a movimentação no entorno dos casarões tem ainda grande rotatividade.



"Era um pouco difícil chegar ali, porque eles já observavam a presença da viatura e saíam pelos casarões, fugiam pelos telhados. Hoje, foi possível fazer uma operação mais detalhada no local, com uso de drones. São pontos de vendas 24h, rotatividade muito grande, com cocaína, maconha... Eles conseguiam fazer esse trabalho de reposição", disse. "A investigação levantou que criminosos estavam extorquindo os camelôs que atuam ali no entorno da escadaria realizando venda voltada para turistas. Aqueles camelôs estão sendo extorquidos, obrigados a pagamentos mensais e semanais para o tráfico de drogas por ordem do Abelha e do Piu", explicou.Ainda segundo o delegado, os casarões são usados pela facilidade de fuga. "Até um tempo atrás, eles instalavam portas de aço como se fossem verdadeiras barricadas e ali dentro eles ficavam à vontade, sem a possibilidade que a polícia ingressasse de forma rápida e sempre com possibilidade de fuga pelos fundos (...) Conforme as ações da polícia vão avançando, eles vão criando pontos de venda de droga itinerantes e vão migrando de um lugar para outro e trocando de casarões em processos constantes", relatou.Sobre "Abelha" e "Piu", o delegado contou que ambos se escondem na região do Fallet/Fogueteiro e usam a comunidade como base operacional, onde as drogas são embaladas para venda no varejo."A investigação possibilitou as identificações dos gerentes gerais, lideranças e integrantes da estrutura criminosa, que não são vistos pelas ruas diretamente vendendo drogas. Eles utilizavam pessoas na ponta, na função de vapor, utilizam qualquer traficante. O que constatamos em relação aos gerentes gerais é que tínhamos ali 22 criminosos que não possuíam mandados de prisão e nem sequer anotação criminal", acrescentou.Outra tática usada pelos bandidos era a tortura de dependentes químicos. "Ao longo das investigações tivemos acesso a uma sessão de tortura realizada pelos traficantes da Lapa com um dependente químico. A vítima aparecia amarrada, apanhando por traficantes que atuavam diretamente na venda de drogas", reforçou Uriel.De acordo com o Tenente Coronel Xavier, subsecretário de inteligência, a movimentação no entorno dos casarões tem ainda grande rotatividade."Era um pouco difícil chegar ali, porque eles já observavam a presença da viatura e saíam pelos casarões, fugiam pelos telhados. Hoje, foi possível fazer uma operação mais detalhada no local, com uso de drones. São pontos de vendas 24h, rotatividade muito grande, com cocaína, maconha... Eles conseguiam fazer esse trabalho de reposição", disse.

Na ação desta terça-feira (17), houve confronto e um suspeito acabou baleado. Durante as buscas no Fallet/Fogueteiro, os agentes encontraram uma mansão, ainda em obra, do traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, o "Piu". O imóvel, no alto do morro, têm uma academia e cozinha integrada com a sala, terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.

Polícia encontra mansão do Anderson Venâncio Nobre de Souza, o "Piu", durante operação no Fallet/Fogueteiro, nesta terça (17).

O imóvel, ainda em obra, conta com academia, piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.#Vídeos #Mansão #Comunidade #RioDeJaneiro #ODia pic.twitter.com/WiqCZ34QRc — Jornal O Dia (@jornalodia) March 17, 2026

A operação é resultado de uma investigação de um ano e dois meses na 5ª DP (Mem de Sá), que resultou no indiciamento de 25 traficantes.

Participam equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Subsecretaria de Inteligência da PM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Os alvos também foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) junto com outros cinco traficantes.



Saiba mais sobre a Escadaria Selarón

A Escadaria Selarón fica a apenas cinco minutos dos Arcos da Lapa. Segundo a Riotur, ela é a terceira atração mais buscada pelos turistas, ficando atrás apenas do Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O espaço reúne dezenas de visitantes todos dos dias.

Concebida pelo artista plástico chileno Jorge Selarón, ela reúne diversos azulejos de várias partes do Brasil e do mundo. O artista morreu em 2013.

Tombada pela prefeitura do Rio, em 2005, a escadaria possui 215 degraus ao longo de 125 metros de extensão, revestidos por mais de 2 mil azulejos provenientes de mais de 60 países.

