O carro do agente executado estava sendo monitorado por drone Divulgação
Segundo investigações, o crime ocorreu devido a disputas entre o Comando Vermelho e a milícia do Catiri. Ainda conforme o apurado, o agente vinha sendo monitorado por drone por traficantes da região. Na ocasião, ele teve o carro fuzilado.
Foram indicados pelo crime e são alvos da operação:
- Gabriel Pinagé do Carmo Maria, conhecido Shell, autor dos disparos;
-Abraão Ligeiro de Souza, o Du Jaca, morto em 16 de fevereiro deste ano, foi responsável por recolher o armamento que estava com a vítima, destinando-os à facção atuante na Vila Kennedy.
Todos os traficantes alvos dos mandados de prisão obedeciam as ordens de Rodney Lima de Freitas, o "RD”, apontado como responsável por operacionalizar os ataques do tráfico na região da Zona Oeste. O criminoso também é alvo, e possui diversos mandados de prisão em aberto.
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