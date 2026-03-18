O carro do agente executado estava sendo monitorado por drone Divulgação

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Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (18), uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste, para prender envolvidos na morte do PM Marcelo José Batista, 44 anos, executado a tiros enquanto trafegava pela Avenida Brasil em abril do ano passado.

Segundo investigações, o crime ocorreu devido a disputas entre o Comando Vermelho e a milícia do Catiri. Ainda conforme o apurado, o agente vinha sendo monitorado por drone por traficantes da região. Na ocasião, ele teve o carro fuzilado.
Imagens obtidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) mostram o monitoramento do veículo da vítima quando saia da comunidade do Catiri.
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O carro do agente estava sendo monitorado por drone por traficantes da Vila Kennedy - Divulgação
O carro do agente estava sendo monitorado por drone por traficantes da Vila Kennedy - Divulgação
O carro do agente estava sendo monitorado por drone por traficantes da Vila Kennedy - Divulgação


Foram indicados pelo crime e são alvos da operação:

- Gabriel Pinagé do Carmo Maria, conhecido Shell, autor dos disparos;
- Gabriel Paulo Nisio Ferreira, o Coquinho, motorista do veículo onde estava também Gabriel Pinagé;
- Alexsandro Teixeira Torres, o Branco, responsável pelo monitoramento aéreo da vítima e coordenação estratégica da ação;

-Abraão Ligeiro de Souza, o Du Jaca, morto em 16 de fevereiro deste ano, foi responsável por recolher o armamento que estava com a vítima, destinando-os à facção atuante na Vila Kennedy.

Todos os traficantes alvos dos mandados de prisão obedeciam as ordens de Rodney Lima de Freitas, o "RD”, apontado como responsável por operacionalizar os ataques do tráfico na região da Zona Oeste. O criminoso também é alvo, e possui diversos mandados de prisão em aberto.