Coronel Marcelo Menezes expõe extensa ficha criminal de 'Jiló dos Prazeres', chefe do tráfico morto em operação - Reprodução de Vídeo

Coronel Marcelo Menezes expõe extensa ficha criminal de 'Jiló dos Prazeres', chefe do tráfico morto em operaçãoReprodução de Vídeo

Publicado 18/03/2026 18:05

Rio - A morte de Claudio Augusto dos Santos, o Jiló , de 55 anos, foi um “grande baque na organização criminosa Comando Vermelho”, de acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, nesta quarta-feira (18). O traficante era chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, no Rio Comprido, Zona Norte.

Em coletiva de imprensa, após a ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na área, que terminou na morte do criminoso, o coronel apresentou a extensa ficha criminal de Jiló, uma das mais antigas lideranças do Comando Vermelho.

“Jiló era um traficante sanguinário, facínora, com 135 anotações criminais. É preciso que se mostre a ficha corrida desse desse marginal que deveria estar preso, não deveria estar solto. Estava solto, liderando ações criminosas, roubando veículos, praticando sequestro, praticando homicídios. Só de mandado de prisão, ele tinha oito em aberto”, afirmou.

O secretário ainda aproveitou para lamentar a morte do morador Leandro Silva Souza , baleado após ser feito refém por bandidos dentro da própria casa durante a operação. Além dele, seis criminosos também morreram no local.

“A gente lamenta a morte do morador Leandro. Eles sequestraram a essa família, o Bope teve que atuar, tentou estabelecer uma negociação e eles, de maneira covarde, atiraram contra os policiais, vitimando também o morador em questão”, disse Menezes.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o estado que ficou a casa de Leandro . Nas imagens, é possível ver o chão completamente ensanguentado, com alguns restos mortais e cápsulas de fuzil espalhados. As paredes também ficaram com respingos e marcas de tiros.