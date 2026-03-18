Casa de morador morto em operação fica ensanguentada e com marcas de tiroReprodução / Redes Sociais
As imagens, de uma transmissão ao vivo de uma moradora, mostram a casa com o chão completamente ensanguentado, com alguns restos mortais e cápsulas de fuzil espalhados. No vídeo, é possível observar que o quarto ficou com uma parede cheia de buracos de tiro e outra com marcas de sangue. Os respingos também atingiram o teto.
Casa onde morador e seis bandidos morreram ficou ensanguentada após ação no Morro dos Prazeres— Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/iIyJttayhR
De acordo com o tenente coronel, as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. “No momento de uma ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houveram disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização desses seis criminosos”, explicou.
Durante a operação, outras quatro pessoas foram presas enquanto tentavam bloquear vias no Rio Comprido. No local, sete ônibus tiveram as chaves retiradas e acabaram sendo usados como barricadas. Entre eles, um foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças. Devido a violência, comércios fecharam as portas.
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