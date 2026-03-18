Casa de morador morto em operação fica ensanguentada e com marcas de tiroReprodução / Redes Sociais

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Rio - Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra como ficou a casa de Leandro Silva Souza, morador que morreu depois de ser feito refém por seis criminosos durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Morro dos Prazeres, nesta quarta-feira (18). Os bandidos também foram mortos no local. Além deles, o chefe do tráfico da localidade, Claudio Augusto dos Santos, o "Jiló", de 55 anos, também morreu na ação.

As imagens, de uma transmissão ao vivo de uma moradora, mostram a casa com o chão completamente ensanguentado, com alguns restos mortais e cápsulas de fuzil espalhados. No vídeo, é possível observar que o quarto ficou com uma parede cheia de buracos de tiro e outra com marcas de sangue. Os respingos também atingiram o teto.
A mulher de Leandro também foi feita de refém, mas não sofreu ferimentos, informou o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Bope. “A gente conseguiu tirar ela com segurança, em estado de choque, e nós estamos agora conduzindo ela para que possa prestar todo depoimento”, disse, em coletiva de imprensa.

De acordo com o tenente coronel, as equipes tentavam uma negociação quando foram atacadas a tiros e reagiram. “No momento de uma ação covarde, eles entraram na residência, colocaram um casal como reféns e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, uma negociação, houveram disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização desses seis criminosos”, explicou.

Durante a operação, outras quatro pessoas foram presas enquanto tentavam bloquear vias no Rio Comprido. No local, sete ônibus tiveram as chaves retiradas e acabaram sendo usados como barricadas. Entre eles, um foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças. Devido a violência, comércios fecharam as portas.