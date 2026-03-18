Prisão foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) - Divulgação

Prisão foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)Divulgação

Publicado 18/03/2026 16:21

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um ex-líder religioso acusado de enganar e abusar sexualmente de frequentadores de um centro espiritualista na Ilha do Governador, Zona Norte. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), que localizaram o suspeito escondido na casa de parentes.

De acordo com as investigações, o homem utilizava sua posição de liderança para conquistar a confiança das vítimas e induzi-las a fazer doações financeiras elevadas sob a promessa de tratamentos espirituais. Além disso, segundo a polícia, ele manipulava os frequentadores com discursos religiosos para convencê-los a manter relações sexuais, alegando que os atos seriam necessários para “trazer luz espiritual”.

Ao longo da apuração, os agentes realizaram diligências, ouviram testemunhas e analisaram imagens de câmeras de segurança. As investigações identificaram um padrão de atuação, no qual diversas vítimas relataram terem sido levadas a acreditar que os abusos faziam parte de um processo espiritual. Conforme a polícia, o suspeito se aproveitava da vulnerabilidade emocional dos frequentadores para exercer controle e submissão.

Ainda segundo a Polícia Civil, o esquema contava com a participação de outro integrante do centro, que se apresentava falsamente como psicólogo e ajudava a reforçar a credibilidade das abordagens feitas pelo líder religioso.

O homem foi preso com base em um mandado de prisão condenatória pelo crime de violação sexual mediante fraude. A Polícia Civil não informou se o segundo envolvido também foi localizado.