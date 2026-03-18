Prisão foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)Divulgação
Ex-líder religioso é preso acusado de abuso sexual e fraude contra fiéis
Investigação aponta manipulação espiritual para obter dinheiro e relações sexuais; suspeito foi capturado na Ilha do Governador
Três oficinas mecânicas são interditadas, na Taquara
Estabelecimentos estavam ocupando a calçada de forma irregular
Mulher de morador morto no Morro dos Prazeres desmente a PM: ‘Entraram atirando’
Roberta Ferro Hipólito garante que a polícia chegou atirando e desmente versão de confronto apresentada pela corporação
Menina morta após ser atendida no Hospital Cardoso Fontes é enterrada
Família de Myrella Ramos de Sousa, de 3 anos, alega erro médico
'Grande baque no Comando Vermelho', diz secretário da PM sobre morte de 'Jiló'
Criminoso era chefe do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres e possuía mais de 135 passagens pela polícia
Vídeo mostra como casa de morador morto ficou após operação no Morro dos Prazeres
Leandro Silva Souza foi atingido enquanto era feito refém. Além dele, seis criminosos também morreram no local
Vídeo: carreta tomba na Avenida Brasil e provoca engarrafamento no sentido Centro
Duas pessoas sofreram ferimentos leves
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