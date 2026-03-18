Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequena - Érica Martin / Agência O Dia

Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequenaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/03/2026 18:47 | Atualizado 18/03/2026 19:24

Rio - A família de Myrella Ramos de Sousa, de 3 anos, se despediu da pequena na tarde desta quarta-feira (18), em cerimônia que aconteceu com atraso, no Cemitério do Pechincha. A menina morreu após ser atendida no Hospital Cardoso Fontes , em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A mãe alega que houve erro no atendimento e diagnóstico dos médicos.

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