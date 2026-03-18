Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequenaÉrica Martin / Agência O Dia
Após apresentar piora, Tayssa voltou com Myrella na unidade de saúde. A menina foi entubada e, durante a madrugada, piorou e sofreu parada cardiorrespiratória, não resistindo e vindo à óbito. A família esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, nesta terça-feira (17), e foi informada de que Myrella morreu vítima de meningite.
Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou uma investigação epidemiológica para apurar a morte de Myrella. A pasta reconheceu que houve dificuldade em estabelecer o diagnóstico da menina. O corpo foi encaminhado ao IML, onde identificaram sinais de encefalite bacteriana não especificada.
"Em razão da agressividade da doença, foram coletadas amostras para análise laboratorial, com o objetivo de identificar o agente etiológico", informou o IML por meio de nota.
O caso é investigado pela 41ª DP (Tanque). De acordo com a Polícia Civil, documentos já foram solicitados ao hospital e testemunhas são ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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