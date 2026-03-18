Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequenaÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - A família de Myrella Ramos de Sousa, de 3 anos, se despediu da pequena na tarde desta quarta-feira (18), em cerimônia que aconteceu com atraso, no Cemitério do Pechincha. A menina morreu após ser atendida no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A mãe alega que houve erro no atendimento e diagnóstico dos médicos.
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Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequena - Érica Martin / Agência O Dia
Velório e sepultamento da pequena Myrella Ramos de Sousa aconteceu no Cemitério do Pechincha - Érica Martin / Agência O Dia
Tayssa, mãe da pequena Myrella, ficou muito abalada no velório da filha - Érica Martin / Agência O Dia
Velório e sepultamento da pequena Myrella Ramos de Sousa aconteceu no Cemitério do Pechincha - Érica Martin / Agência O Dia
Velório e sepultamento da pequena Myrella Ramos de Sousa aconteceu no Cemitério do Pechincha - Érica Martin / Agência O Dia
Família de Myrella Ramos de Sousa fez camisetas com a foto da pequena - Érica Martin / Agência O Dia
De acordo com Tayssa de Araújo Ramos, de 22 anos, mãe da criança, Myrella deu entrada no hospital com febre, dor na barriga e enjoo, na tarde de domingo (15). “O médico perguntou o que ela tinha. Eu falei e ele me perguntou se ela tinha alergia a algum remédio. Eu não sabia. Ele fez uma receita e mandou entregar na sala de medicação, para dar um medicamento a ela e colocá-la no soro. Não escutou o coração dela, não a examinou, só perguntou o que ela tinha e passou os remédios”, disse ao DIA.

Após apresentar piora, Tayssa voltou com Myrella na unidade de saúde. A menina foi entubada e, durante a madrugada, piorou e sofreu parada cardiorrespiratória, não resistindo e vindo à óbito. A família esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, nesta terça-feira (17), e foi informada de que Myrella morreu vítima de meningite.

Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou uma investigação epidemiológica para apurar a morte de Myrella. A pasta reconheceu que houve dificuldade em estabelecer o diagnóstico da menina. O corpo foi encaminhado ao IML, onde identificaram sinais de encefalite bacteriana não especificada.

"Em razão da agressividade da doença, foram coletadas amostras para análise laboratorial, com o objetivo de identificar o agente etiológico", informou o IML por meio de nota.

O caso é investigado pela 41ª DP (Tanque). De acordo com a Polícia Civil, documentos já foram solicitados ao hospital e testemunhas são ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.