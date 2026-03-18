Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Rio – Roberta Ferro Hipólito, mulher de Leandro Silva Souza, morador morto durante operação policial, nesta quarta-feira (18) no Morro dos Prazeres, região Central, disse que os policiais foram os responsáveis pelo homicídio. Ela estava com o companheiro em casa quando criminosos em fuga invadiram o imóvel. A informação dela é contrária a da divulgada pela PM, que garante que houve confronto armado no local.  
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Bombeiros apagam fogo em ônibus usado como barricada no Rio Comprido - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
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Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Comércios próximo à Avenida Paulo de Frontin fecharam as portas mais cedo devido à operação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Coronel Marcelo Menezes expõe extensa ficha criminal de 'Jiló dos Prazeres', chefe do tráfico morto em operação - Reprodução de Vídeo
Ação do Bope terminou com a morte do chefe do tráfico do Morro dos Prazeres - Reginaldo Pimenta
'Jiló dos Prazeres' morreu em confronto com o Bope - Divulgação
 
"Em momento algum fizeram a gente de refém. Eles [bandidos] disseram assim: 'Tia, não se preocupe. Se a polícia vier, a gente vai se entregar. Mas fica calada'", disse Roberta ao RJ2, da TV Globo. "Foi a polícia que arrebentou a porta da minha casa com uma granada e já entrou atirando. Não teve troca de tiros. Os três elementos que estavam dentro do meu quarto morreram sem reagir. O meu marido ainda gritou: 'Tem trabalhador aqui, tem morador'. Mas a polícia entrou atirando".
Roberta, que não se feriu na ação, também deu uma versão diferente da relatada pela PM sobre a quantidade de criminosos mortos dentro da residência. Enquanto a polícia fala em seis executados, Roberta menciona apenas a metade: “Mataram três bandidos e mais o meu marido. E um bandido se foi vivo".
Em entrevista coletiva após a ação - que resultou na morte também do chefe do tráfico da localidade, Claudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres - o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), difundiu a versão de confronto entre agentes e criminosos, além do número de bandidos dentro da casa de Leandro, reforçando que chegou a ter início uma negociação.
“Eles entraram na residência, colocaram um casal como refém e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, houve disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF (perfuração por arma de fogo) na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização (execução) desses seis criminosos”.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como ficou a casa de Leandro. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.
Chefe com 135 anotações criminais
Ainda durante a operação, policiais detiveram quatro pessoas que tentavam bloquear vias do entorno, no bairro do Rio Comprido. No local, sete ônibus tiveram as chaves retiradas e acabaram usados como barricadas. Um deles foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, no acesso ao Túnel Rebouças. Devido a violência, comércios fecharam as portas.

Sobre “Jiló dos Prazeres”, uma das lideranças mais antigas do Comando Vermelho no Rio, o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, afirmou que a equipe havia localizado nesta terça (17) o esconderijo do criminoso, que tinha mais de 135 passagens pela polícia. “Ele é um traficante sanguinário, liderava ações criminosas, promovia sequestros”, afirmou.