Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Ação da PM ocorreu no Morro dos Prazeres, na Região Central, na manhã desta quarta-feira (18)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 18/03/2026 19:53 | Atualizado 18/03/2026 20:20

Rio – Roberta Ferro Hipólito, mulher de Leandro Silva Souza, morador morto durante operação policial, nesta quarta-feira (18) no Morro dos Prazeres , região Central, disse que os policiais foram os responsáveis pelo homicídio. Ela estava com o companheiro em casa quando criminosos em fuga invadiram o imóvel. A informação dela é contrária a da divulgada pela PM, que garante que houve confronto armado no local.

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"Em momento algum fizeram a gente de refém. Eles [bandidos] disseram assim: 'Tia, não se preocupe. Se a polícia vier, a gente vai se entregar. Mas fica calada'", disse Roberta ao RJ2, da TV Globo. "Foi a polícia que arrebentou a porta da minha casa com uma granada e já entrou atirando. Não teve troca de tiros. Os três elementos que estavam dentro do meu quarto morreram sem reagir. O meu marido ainda gritou: 'Tem trabalhador aqui, tem morador'. Mas a polícia entrou atirando".

Roberta, que não se feriu na ação, também deu uma versão diferente da relatada pela PM sobre a quantidade de criminosos mortos dentro da residência. Enquanto a polícia fala em seis executados, Roberta menciona apenas a metade: “Mataram três bandidos e mais o meu marido. E um bandido se foi vivo".

Em entrevista coletiva após a ação - que resultou na morte também do chefe do tráfico da localidade, Claudio Augusto dos Santos, o Jiló dos Prazeres - o tenente-coronel Marcelo Corbage, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), difundiu a versão de confronto entre agentes e criminosos, além do número de bandidos dentro da casa de Leandro, reforçando que chegou a ter início uma negociação.

“Eles entraram na residência, colocaram um casal como refém e no momento que a gente estava buscando uma solução pacífica, houve disparos de dentro da residência, na qual o senhor Leandro acabou sofrendo o primeiro PAF (perfuração por arma de fogo) na região da cabeça. Então a nossa tropa respondeu imediatamente o fogo, onde houve essa ação de neutralização (execução) desses seis criminosos”.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como ficou a casa de Leandro . A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

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