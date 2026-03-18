Operação em Santo Antônio de Pádua resulta em duas prisões, apreensão de arma, drogas e bloqueio de R$ 56 mil - Divulgação/PCERJ

Operação em Santo Antônio de Pádua resulta em duas prisões, apreensão de arma, drogas e bloqueio de R$ 56 milDivulgação/PCERJ

Publicado 18/03/2026 15:50

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (18), uma operação contra um esquema criminoso de invasão a sistemas públicos e emissão irregular de alvarás de soltura, em Santo Antônio de Pádua, no Norte Fluminense. A ação foi conduzida por agentes da 136ª DP e resultou na prisão de dois homens no bairro Farol.

As investigações começaram em dezembro de 2025, quando a polícia identificou acessos indevidos a sistemas governamentais. De acordo com os agentes, o principal suspeito utilizava essas invasões para obter informações sigilosas, incluindo dados de integrantes da facção Comando Vermelho, além de consultas envolvendo policiais civis, militares e um político da região. Ainda segundo a polícia, ele recebia pagamentos para executar as fraudes.

Durante a operação, o suspeito foi localizado na casa da namorada e preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No local, os agentes apreenderam uma arma, maconha, anotações, um computador e uma motocicleta com sinais de adulteração.

Além disso, um segundo homem também foi preso em flagrante por fraude processual, após danificar o próprio celular ao se recusar a entregá-lo aos policiais. Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio de R$ 56 mil em uma conta poupança ligada à investigação.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a participação dos suspeitos em outros crimes, como estelionato e movimentações financeiras por meio de criptomoedas e bancos digitais. Os equipamentos eletrônicos apreendidos serão periciados.