Oficinas também não possuíam alvará de funcionamento - Divulgação

Oficinas também não possuíam alvará de funcionamentoDivulgação

Publicado 18/03/2026 20:50 | Atualizado 19/03/2026 08:23

Rio - Três oficinas mecânicas, localizadas na Rua dos Biólogos, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, foram interditadas, na tarde desta terça-feira (17), pelo uso irregular de calçadas. A ação, da Subprefeitura de Jacarepaguá, se deu após denúncias de moradores. Dois veículos foram rebocados e mais de 15 multados por estacionamento proibido.

Nenhuma das três oficinas apresentou alvará de funcionamento e um ponto de ligação de luz clandestina foi encontrado pela Light no local. Os estabelecimentos foram interditados pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

“Não dá para as calçadas ficarem tomadas de carros e mães com carrinhos de bebê, crianças e idosos disputarem espaço com veículos no meio da rua. Isso não existe. Entendemos que as pessoas precisam trabalhar, mas precisa haver bom senso e responsabilidade”, afirmou o subprefeito de Jacarepaguá, Igor Augusto, que também ressaltou a importância da colaboração da população ao denunciar irregularidades.