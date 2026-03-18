Oficinas também não possuíam alvará de funcionamentoDivulgação
Três oficinas mecânicas são interditadas na Taquara
Estabelecimentos estavam ocupando a calçada de forma irregular
Imagens mostram focos de incêndio em terreno de loja que pegou fogo há dez dias em Ramos
Grande volume de fumaça segue sendo produzido pelas chamas em meio aos escombros e impedindo que os moradores do entorno retornem às suas casas
Dois homens são baleados dentro de carro em Curicica
Vítimas tiveram ferimentos graves
Policiamento segue reforçado no Rio Comprido após morte de 'Jiló dos Prazeres'
Outros seis criminosos e um morador morreram em meio a operação; Em retaliação, bandidos provocaram terror em ruas da região
X do Nuno
Greve dos caminhoneiros: Hugo Motta sinaliza procupação com impactos logísticos e econômicos
Morro dos Prazeres tem novo tiroteio após operação com sete mortos
Agentes prenderam suspeito em um dos acessos à comunidade
Fux suspende regras da Alerj para eleição indireta para governo do Rio
Governador Cláudio Castro deve deixar o cargo para concorrer ao Senado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.