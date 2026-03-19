Carro ficou com cerca de 20 marcas de tirosReprodução / TV Globo

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Romulo Cunha
Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros a um carro, na madrugada desta quinta-feira (19), em Curicica, na Zona Sudoeste.
O caso ocorreu na saída da Estrada Arroio Pavuna para a Estrada dos Bandeirantes, próximo à comunidade Vila Sapê. O veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos. O automóvel foi deixado ao lado de um um atacadista, que também teve o muro danificado pelos tiros.
Equipes do quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro para dois homens, encaminhando um ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e levando o outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.
Uma das vítimas, identificada como Jeremias Matias Barbosa, não resistiu. A outra teve ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde e identificação do sobrevivente.
Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime. De acordo com a Polícia Militar, um segundo automóvel, também atingido por disparos, foi encontrado sem condutor na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste.
A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. A Polícia Civil informou que o veículo passará por perícia. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.
Violência na Vila Sapê
A comunidade Vila Sapê, controlada pelo Comando Vermelho (CV), sofre com uma rotina de violência devido a disputa pelo controle territorial. Somente neste ano, houve registros de intensos confrontos entre a facção e milicianos, que buscam retomar o domínio. Corriqueiramente, a Polícia Militar realiza ação na região.
Durante a madrugada desta quinta, moradores gravaram a intensidade de disparos na comunidade. Segundo os relatos, entre 4h e 5h, tiros foram ouvidos de forma contínua, provocando pânico. A vidraça do Atacadão, na Estrada dos Bandeirantes, foi atingida. Apesar do estrago, a assessoria informou que a unidade  funciona normalmente nesta quinta.
 
Nesta quarta-feira (18), um suspeito foi baleado ao entrar em confronto com policiais militares na região. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) socorreram o homem e o encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. A equipe apreendeu uma pistola.
No último dia 14, quatro homens foram presos em flagrante na comunidade. Os policiais apreenderam uma carabina, duas pistolas e um rádio comunicador com os bandidos.
Entre a noite do último dia 10 e a madrugada do dia 11, houve outro intenso tiroteio na região. Segundo os moradores o confronto ocorreu entre milicianos e traficantes. Uma loja de material de construção precisou fechar as portas às pressas para abrigar clientes e funcionários.
No início de fevereiro, funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica, viveram momentos tensos. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada depois de denúncia sobre presença de pessoas armadas nos fundos da unidade de saúde.
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Carro ficou com cerca de 20 marcas de tiros
Veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos em ação na saída da Estrada Arroio Pavuna