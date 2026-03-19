Carro ficou com cerca de 20 marcas de tiros - Reprodução / TV Globo

Carro ficou com cerca de 20 marcas de tirosReprodução / TV Globo

Publicado 19/03/2026 08:00

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido em um ataque a tiros a um carro, na madrugada desta quinta-feira (19), em Curicica, na Zona Sudoeste.

O caso ocorreu na saída da Estrada Arroio Pavuna para a Estrada dos Bandeirantes, próximo à comunidade Vila Sapê. O veículo, modelo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, ficou com cerca de 20 marcas de disparos. O automóvel foi deixado ao lado de um um atacadista, que também teve o muro danificado pelos tiros.

Equipes do quartel de Jacarepaguá do Corpo de Bombeiros estiveram no local e prestaram socorro para dois homens, encaminhando um ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e levando o outro para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

Uma das vítimas, identificada como Jeremias Matias Barbosa, não resistiu. A outra teve ferimentos graves. Ainda não há informações sobre o estado de saúde e identificação do sobrevivente.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um carregador de fuzil municiado na cena do crime. De acordo com a Polícia Militar, um segundo automóvel, também atingido por disparos, foi encontrado sem condutor na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, ainda na Zona Sudoeste.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. A Polícia Civil informou que o veículo passará por perícia. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar a autoria do crime.

Violência na Vila Sapê

A comunidade Vila Sapê, controlada pelo Comando Vermelho (CV), sofre com uma rotina de violência devido a disputa pelo controle territorial. Somente neste ano, houve registros de intensos confrontos entre a facção e milicianos, que buscam retomar o domínio. Corriqueiramente, a Polícia Militar realiza ação na região.

Durante a madrugada desta quinta, moradores gravaram a intensidade de disparos na comunidade. Segundo os relatos, entre 4h e 5h, tiros foram ouvidos de forma contínua, provocando pânico. A vidraça do Atacadão, na Estrada dos Bandeirantes, foi atingida. Apesar do estrago, a assessoria informou que a unidade funciona normalmente nesta quinta.

Vila Sapê, Curicica

Pau quebrou firme nessa madrugada na Vila Sapê, milicianos tentaram retomar o controle da comunidade, um traficante do CV foi morto. pic.twitter.com/hpjavPSu6U — Milícia RJ News (@RjMilicia) March 19, 2026

Nesta quarta-feira (18), um suspeito foi baleado ao entrar em confronto com policiais militares na região. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) socorreram o homem e o encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. A equipe apreendeu uma pistola.

Entre a noite do último dia 10 e a madrugada do dia 11, houve outro intenso tiroteio na região. Segundo os moradores o confronto ocorreu entre milicianos e traficantes. Uma loja de material de construção precisou fechar as portas às pressas para abrigar clientes e funcionários.