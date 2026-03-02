Funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza dizem ter visto homens armados na unidade - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/03/2026 19:01

Rio - Funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Sudoeste, viveram momentos tensos, nesta segunda-feira (2). De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após a denúncia da presença de pessoas armadas nos fundos da unidade de saúde.



Em um vídeo, obtido por O DIA, é possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.



A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade.



Os agentes realizaram buscas na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência com estas características foi registrada na delegacia da região.

A direção do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza negou, por meio de nota, que bandidos tenham invadido a unidade. "O vídeo em questão mostra o atendimento a um paciente custodiado que está internado no hospital. Ele tem a escolta de um policial militar, como é de praxe no caso dos pacientes custodiados. Após relatos de homens armados nas proximidades do hospital, o agente que escoltava o custodiado solicitou reforço, e duas viaturas da PM foram enviadas para reforçar o policiamento na unidade. Apesar do alerta, não houve entrada de invasores no hospital, que mantém o atendimento à população", disse a unidade.