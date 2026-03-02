Funcionários do Hospital Municipal Raphael de Paula Souza dizem ter visto homens armados na unidadeReprodução / Redes Sociais
Em um vídeo, obtido por O DIA, é possível observar um agente fazendo a segurança de um dos corredores do hospital enquanto funcionários se escondem nas salas da unidade de saúde.
A PM informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local imediatamente após o chamado. Segundo a corporação, funcionários teriam visto os criminosos nas proximidades de uma área de mata, nos fundos da unidade.
Os agentes realizaram buscas na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência com estas características foi registrada na delegacia da região.
SMS-Rio nega invasão
Policiais militares fazem buscas no Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica, após denúncia de criminosos armados— Jornal O Dia (@jornalodia) March 2, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/o4amxArYeU
